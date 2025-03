La ventaja con la que Anita Williams llega a ‘Supervivientes’ y que puede hacerla ganadora

Aunque Montoya se ha convertido en el gran protagonista de la última edición de La isla de las tentaciones, Anita Williams (que en realidad se llama Ana Arboledas) ha sido la otra gran culpable de que el programa de parejas haya roto audiencias en 2025. Su triángulo amoroso con Manuel ha provocado que toda España esté pendiente de ellos, siendo su paso por Supervivientes 2025 una segunda parte de este enfrentamiento. Pero la catalana no llega en igualdad de condiciones que el resto de concursantes, ya que ella tiene una ventaja, al igual que su ex pareja, sobre el resto. Este detalle le hace tener una ventaja importante, que podría darle la victoria final.

Una vez se supo de la llegada de Anita al reality de parejas, se comenzó a saber de su pasado, puesto que es madre de un niño de tres años y llegó a pasar por la cárcel. «Acabé en la cárcel. Robé una camiseta en un establecimiento. Hice una trampa, di una documentación que no era mía, era de una amiga, y al final acabé entre rejas por suplantación de identidad», así contaba en un vídeo que se convirtió en viral nada más arrancas el programa. Por si no fuera suficiente, la cárcel no es el único lugar por el que ha pasado, ya que también ha llegado a desvelar otros problemas: «Soy una caja de sorpresas, estuve en un psiquiátrico».

Pero los problemas con la ley de la nueva concursante de Supervivientes 2025 no acaban ahí. Carolina Sobe, ex concursante de varios realities, también ha sacado algunos de los trapos sucios de Anita: «Hace años, en una discoteca, mi amigo Miguel Vilas y Clara Toribio, de GH 17, tuvieron un altercado gravísimo con ella». Así comenzó a explicar una discusión que terminó con la Policía presentándose en el lugar y llevándosela a comisaría para dar explicaciones por lo sucedido.

Anita Williams ya tiene experiencia en televisión

Aunque para los millones de espectadores de La isla de las tentaciones, la catalana ha salido por primera vez en televisión gracias a Telecinco, lo cierto es que ya había pasado por otro programa anteriormente. En septiembre de 2023 TVE estrenó El conquistador, la versión nacional de El conquis, el Supervivientes vasco que arrasa cada año en audiencias en ETB, la televisión autonómica vasca.

Allí, Anita se presentó al casting con ese vídeo viral antes mencionado, en el que habla de su paso por la cárcel y por un psiquiátrico, algo que sin duda le sirvió para ser seleccionada. Aunque en el programa estuvo poco tiempo, siendo eliminada en la segunda semana, las pruebas a las que se enfrentó y las condiciones fueron mucho más duras que las del programa de Telecinco.

A diferencia del formado de Mediaset, El Conquistador no acepta a cualquiera como concursante, estando reservado para deportistas y gente con muy buena forma física, algo que cumplían tanto ella como Montoya. Fue allí, durante las grabaciones, cuando comenzaron su relación, aunque una vez terminada la aventura debieron llevarla a distancia, ya ella vive en Barcelona y él en Sevilla.

Las pruebas de El Conquistador son mucho más complicadas, realizando espectaculares saltos en acantilados, enfrentándose a arañas venenosas o a comer animales crudos, algo que parece impensable en Supervivientes. Aunque breve, la experiencia de Anita Williams le puede servir para aclimatarse mucho antes que sus compañeros a los que suceda en los Cayos Cochinos, teniendo, en principio, más opciones para llegar a la final que otros.