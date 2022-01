‘El conquistador del fin del mundo’ se caracteriza por ser el reality más duro y extremo que se puede ver en la televisión en todo el planeta. Una de las pruebas más temidas es la de las cacatas, el nombre que reciben las arañas tarántulas en República Dominica, lugar donde se graba ‘El conquis’.

Sangre sudor y lágrimas es lo que provoca en los concursantes el escuchar esta palabra de boca de Julian Iantzi. Esta prueba, una de las más míticas del espacio de ETB, es una de las más temidas a la hora de mantener la inmunidad.

La última es sucumbir ante las arañas fue Goiz, primera eliminada de la edición de ‘El conquistador del Caribe 2022’. Esta prueba consiste en recoger el mayor número de cacatas en un determinado tiempo y depositarlas en una urna. Todo con la dificultad añadida de tener que hacerlo con ojos cerrados.

Qué son las cacatas

Su nombre científico es el de Phormictopus cancerides, aunque en República Dominicana, las conocen con este curioso nombre. ‘El conquistador del fin del mundo’, que se graba allí desde hace tres temporadas, ha aprovechado que estas enormes tarántulas habitan en esta zona del Caribe para incluirlas en sus juegos.

Su lugar de hábitat natural son las selvas tropicales. Aunque por su tamaño puedan impresionar mucho, no olvidemos que pertenecen a la familia de las tarántulas, lo cierto es que no son consideradas peligrosas, o al menos no letales.