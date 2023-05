La última entrevista de Lluís Llongueras en televisión, en la que habló de su condición sexual

El mundo de la belleza y de las celebrities sigue en shock tras la muerte de Lluís Llongueras, el mítico peluquero que marcó toda una época en España por sus métodos sorprendentes. Recordamos su última entrevista en televisión nacional, en la que habló claro de su condición sexual.

En el año 1972, logró escandalizar a toda España al inaugurar el primer salón de peluquería unisex de nuestro país, algo que era completamente impensable en aquellos momentos. Su faceta como empresario le hizo tener a numerosas clientas famosas, que no dudaron en pasar por sus manos para cambiar su imagen por completo.

Hay que remontarse a enero de 2018 para poder ver la última gran entrevista al genial peluquero, en la que dejó grandes titulares. Se sentó en el sofá de Chester in love, el programa de Cuatro, en el que habló del machismo.

Aunque su vida sentimental y familiar le ha dado muchos problemas, muchos desconocían su condición sexual, ya que su fama como profesional estuvi siempre por encima: «Cuando miro a un hombre no le veo la gracia, no me llama la atención… Pero hoy en día, que veo que la gente es más libre sexualmente, creo que si naciera de nuevo sería bisexual».

Padre de seis hijos, de dos matrimonios, aunque tuvo más relaciones extramatrimoniales, confesó ante las cámaras de dónde le venía su gusto por las mujeres. «Mi madre tenía tres hermanas, fui el primer niño que nació en toda la familia. Cuando yo nací, fue como una fiesta. Iba de brazos en brazos.No tengo memoria de aquello, pero seguro que estaba feliz», decía.

Aunque su familia estaba dedicada al mundo de la moda, Llongueras decidió que lo suyo era la peluquería, por eso comenzó como aprendiz en una peluquería. Después de ser el chico de los recados comenzó a demostrar su gran capacidad con las tijeras y el peine.

Siendo todavía muy joven se convirtió en todo un seductor, lo que le ofreció grandes momentos. «Cortes de pelo a domicilio. Además de hacer alguna permanente, había mucha mujer barcelonesa insatisfecha, y yo era joven… Llegaba agotado a casa», confesó.

Después de varias relaciones extramatrimoniales y seis hijos, sus últimos días los ha pasado con Jocelyn, su segunda mujer 27 años menor. Con ella fue padre de tres de sus hijos, aunque hizo una sorprendente confesión: «Pero sigo sin saber decir que no a una mujer. Nunca he sabido».