La novena edición de ‘Tu cara me suena’ coronará a uno de sus participantes el próximo viernes 4 de marzo en la gran final que se celebrará en directo, donde el público será quien decida el ganador. Los cinco finalistas, Nia, María Peláe, Agoney, Rasel y Eva Soriano, estarán acompañados del resto de concursantes que conformaban esta temporada: Lydia Bosch, Los Morancos, David Fernández y Loles León.

En la rueda de prensa antes de la última gala, HappyFM ha tenido la oportunidad de estar presente. De esta manera, hemos podido escuchar cómo el director de Gestmusic Endemol, productora del programa, manifestaba que “este es un programa donde todo es verdad”. Seguidamente, Manel Fuentes añadía que «la máxima verdad es lo que vamos a vivir este viernes, porque el voto del público es el que va a decidir quién de los cinco gana» y es que “el resultado puede sorprender” haciendo referencia a que también hay concursantes que nos cantantes profesionales como Eva Soriano.

El jurado tendrá la oportunidad de valorar todas las actuaciones, pero la última palabra la tiene el público y serán ellos quienes decidan a través de las llamadas y mensajes que se habilitarán durante la gala. Que la final sea en directo quiere indicar que pretenden mostrar toda la transparencia posible, pero Carmen Ferreiro, Directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, señaló que la cuestión por la que no se hace todas de esta forma es “para poder mantener toda la agilidad, nos compromete un poco las puestas en escena y algunos números se complicarían”, además de que en el resto de las galas el público no tiene poder.

😏Llega la Gran Final de @TuCaraMSuena ➡ En riguroso directo

➡ Este viernes

➡ Cinco finalistas

Y eres tú quién decide al ganador 💥

https://t.co/M2i4zJqVRb pic.twitter.com/g9DDjltENY — antena 3 (@antena3com) February 28, 2022

Cuáles serán las imitaciones que realizarán en la gran final ya no es una incógnita y entre ellas estarán Whitney Houston, Lola Flores, Dimash, Elvis Presley y Shakira. Con ellas cerrarán una temporada que ha sido “la edición más vista de los últimos cinco años”, líder en su franja horaria la noche de los viernes y con una media de dos millones y medio de espectadores, además de conseguir que más de veinte millones de personas lo hayan visto en alguna ocasión.

Ya están «pensando en qué vamos a hacer en la temporada 10. Siempre vamos palpando qué se espera de nosotros el público, que cada vez es más», aseguró Tinet Rubira. “Tenemos que estar a la altura si queremos seguir siendo un programa de referencia», agregó. No obstante, ‘Tu cara me suena’ ha celebrado ya su décimo aniversario y Ferreiro ha confesado que se han “planteado celebrarlo con alguna gala especial, pero de momento no hay nada decidido». ¡Quedan pocos días para la gran final y los nervios están ya a flor de piel!