La pasada gala de ‘Tu cara me suena’ tuvo una clara protagonista, y no, no fue ningún participante por su actuación. Se trata de Chenoa, que sufrió un percance con su vestido que, la obligó a sujetar la parte superior de la prenda para que su pecho quedara al descubierto.

Y es que, parece ser que el vestido que escogió la cantante para la gala del viernes, no fue la elección más acertada de la noche. La intérprete de ‘El Chisme’ sufrió el percance cuando realizaba una prueba que desató el inoportuno suceso.

Todo ocurrió tras la actuación de Loles León, que interpretaba a Mary Santpere. A continuación, los jueces decidieron imitar el movimiento estrella de la actuación, que consistía en un baile con un collar de perlas.

Todos los miembros del jurado se pusieron el collar de perlas para intentar reproducir el tan característico baile. Pero cuando llegó el turno de Chenoa, pasó algo totalmente inesperado.

¡De icono de la comedia a icono de la comedia! 💫 @loles_leon llena #TCMS de felicidad y alegría imitando a Mary Santpere 🔝. No te pierdas su actuación 👉 https://t.co/1h09jlb725 pic.twitter.com/9XfqJIf2MR — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) February 21, 2022

A pesar de que la mallorquina no parecía muy convencida con este reto, en el transcurso de este, mientras daba vueltas al collar uno de sus tirantes comenzó a caerse. Por lo que, antes de que este descuido fuese a más, paró su interpretación y se tapó la zona rápidamente con la mano.

Lo cierto es que, Chenoa se encuentra en un gran momento tanto profesional como personal. Además del puesto que ocupa como jurado de ‘Tu cara me suena’, la artista ha participado en el concurso ‘Celebrity Bake Off España’ de Amazon Video. Y por si fuera poco, en los últimos meses ha incrementado considerablemente su número de seguidores en las redes sociales, llegando a alcanzar el millón en algunas como Instagram. En esta red social comparte entre otras sus estilismos, consejos y su día a día.

Respecto a su vida privada, la mallorquina está totalmente centrada en los preparativos de su boda con Miguel Sánchez Encinas. Un enlace que tendrá lugar en su tierra natal, Mallorca, el próximo mes de junio.