No es ningún secreto que ‘Tu cara me suena’ se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Antena 3 hizo una grandísima apuesta con este formato. Tanto es así que ya están emitiendo la novena de las temporadas.

El pasado viernes 25 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Gala 14 de ‘Tu cara me suena’ que, a su vez, era la segunda semifinal. La primera finalista de esta novena edición fue escogida la semana pasada, y se trataba de Nia. La canaria no solamente ganó la Gala 13 sino que, al sumar los puntos al casillero, logró esa primera plaza para la Gran Final.

Por ese mismo motivo, ella fue la primera en actuar la pasada noche. No tuvo que pasar por el pulsador, sino que pudo elegir a quién imitar. La canaria lo tuvo claro: King África, con ‘La Bomba’. Los Morancos fueron los segundos en actuar, ya que tuvieron que interpretar ‘Volare’ de Gipsy Kings.

Eva Soriano, una de las grandes sorpresas de esta edición, volvió a dejarnos sin palabras al meterse en la piel de Céline Dion para interpretar la canción ‘I drove all night’. David Fernández fue el siguiente en pisar el escenario de ‘Tu cara me suena’, que tenía como reto cantar uno de los grandes clásicos de Pereza: ‘Princesas’.

María Peláe, por su parte, volvía a tener un enorme reto a nivel vocal e interpretativo. De nuevo, volvió a dejarnos sin palabras al ser Silvia Pérez Cruz. Todo ello mientras Lydia Bosch volvía a hacer un excepcional trabajo al imitar a Paulina Rubio con uno de sus grandes clásicos en la música. Estamos hablando, cómo no, de ‘Causa y efecto’.

Uno de los que más brilló en la noche del pasado viernes 25 de febrero en ‘Tu cara me suena’ fue Agoney. El canario aceptó con valentía el reto de imitar a Mónica Naranjo con ‘El amor coloca’, y consiguió marcar un antes y un después en todos los sentidos. Loles León también consiguió sorprendernos, con una gran imitación de Marifé de Triana con ‘La luna y el toro’.

El último concursante de ‘Tu cara me suena’ en pisar el plató fue nada más y nada menos que Rasel, que volvió a brillar con luz propia al ser, por una noche, Robbie Williams. El invitado estrella de esta noche fue nada más y nada menos que Jordi Évole, que no dudó un solo segundo en aceptar el reto de imitar a Lory Meyers en ‘Emborracharme’. ¡Espectacular!

¿Quién ganó la Gala 14 de ‘Tu cara me suena’?

Después de contabilizar la votación del jurado, así como del público presente en plató, se pudo descubrir que la medalla de bronce de la noche fue para Rasel, que obtuvo un total de 20 puntos. La medalla de plata, en esta ocasión, fue para María Peláe con 22 puntos. Es entonces cuando descubrimos que el vencedor de la noche fue nada más y nada menos que Agoney.

El ex concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ arrasó, ya que obtuvo los 12 puntos de los cuatro miembros del jurado, pero también los 12 del público. Los 3.000 euros que consiguió como premio no dudó un solo segundo en donarlos a la Fundación Carrera por la Vida, una asociación canaria que lucha contra el cáncer de mama.

¿Quiénes son los últimos finalistas de la novena edición de ‘Tu cara me suena’?

Tras la merecida victoria del cantante, era el momento de sumar todos esos puntos a la clasificación general. De esta manera, supimos que la segunda finalista de esta novena edición era María Peláe tras cosechar nada más y nada menos que 278 puntos. El tercero en pasar a la Gran Final de ‘Tu cara me suena’ fue Agoney, con un total de 275 puntos.

Tan solo quedaban dos plazas de finalistas. La primera de ellas fue para Rasel, tras haber cosechado 243 puntos. La última, como no podía ser de otra manera, fue para Eva Soriano (238 puntos). Por si fuera poco, el equipo de ‘Tu cara me suena’ anunció que los concursantes que habían quedado en última posición fueron Los Morancos, que tan solo lograron 166 puntos en estas catorce galas. Tan solo nos queda disfrutar de la Gran Final para descubrir quién es el ganador de la novena edición de ‘Tu cara me suena’. ¡Qué ganas!