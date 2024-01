Benidorm Fest 2024 ya está aquí. El festival más esperado del año regresa con una tercera edición cargada de novedades y, sobre todo, muchísimas sorpresas. Tras el éxito cosechado por Chanel y Blanca Paloma, llegan dieciséis concursantes dispuestos a recoger su testigo para formar parte de la historia del festival.

Y no solamente eso ya que debemos recordar que el ganador de Benidorm Fest 2024 será nuestro representante en España 2024. Por lo tanto, quien se lleve el ansiado Micrófono de Bronce, pondrá rumbo a la ciudad sueca de Malmö para tratar de llevarse a España otro Micrófono, el de cristal.

El pasado mes de noviembre, en el entorno de los Latin Grammy, viajamos hasta Sevilla para conocer el nombre de los dieciséis participantes de Benidorm Fest 2024. Por lo tanto, fue un momento realmente mágico que, desde luego, ninguno de ellos podrá olvidar jamás. ¡Fue el escenario perfecto para una noticia tan especial!

RTVE vuelve a volcarse con el #BenidormFest ✨ La cita musical se vivirá en la ciudad alicantina desde el 28 de enero hasta el 4 de febrero con una programación especial en todos nuestros canales. ¡Abrimos hilo!#BenidormFest2024 #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/KdGw4koik6 — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 26, 2024

De ese momento ya han pasado algunos meses y, lo que parecía que no iba a llegar nunca, ya está aquí: Benidorm Fest 2024. Los dieciséis participantes tienen todo más que preparado para hacer vibrar a los espectadores del festival, tanto a aquellos que han viajado hasta la ciudad alicantina como a aquellos que no se pierden ni un detalle desde sus casas.

Es más que evidente que el nivel está cada vez más alto. Y no es para menos. La relevancia que está adquiriendo Benidorm Fest no solamente en nuestro país sino en todo el mundo es todo un hecho. De esta forma, el equipo de RTVE ha seleccionado propuestas diferentes no solamente en sonido, sino también en letra. ¡De ahí que los participantes prometan dejarnos sin palabras!

Pero, ¿cuáles son las canciones seleccionadas para esta nueva edición del certamen? Es el momento más que perfecto para que descubras cuáles son, puedas dejarte llevar por sus espectaculares videoclip y, sobre todo, puedas conocer el enorme talento que hay detrás de todas y cada una de las propuestas. ¡No te dejarán indiferente!

Así fue la llegada de los participantes del #BenidormFest2024 al @HotelDonPancho ¡Ya están a tope con los ensayos!🕺 pic.twitter.com/uULTZUSpnG — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 24, 2024

Lista completa de canciones (y artistas) de Benidorm Fest 2024

Almácor – Brillos Platino

Angy Fernández – Sé quién soy

Dellacruz – Beso en la mañana

Jorge Fernández – Caliente

Lérica – Astronauta

Mantra – Me vas a ver

María Peláe – Remitente

Marlena – amor de verano

Miss Caffeina – Bla Bla Bla

Nebulossa – ZORRA

Noan – Te echo de –

Quique Niza – PRISIONERO

Roger Padrós – El Temps

Sofia Coll – HERE TO STAY

St. Pedro – Dos extraños (Cuarteto de cuerda)

Yoly Saa – No se me olvida