Todos los artistas que van a actuar en la gala de los Premios Grammy 2026

Los artistas más aclamados de la industria musical vuelven a reunirse en el evento más importante del año. Los Premios Grammy 2026 ya calientan motores de cara a su nueva edición, la 68º de su historia, y lo hacen de la mano de sus estrellas de confianza. Eso sí, tampoco faltarán las nuevas revelaciones que han acaparado los charts musicales durante el pasado 2025. El 1 de febrero es el día escogido por la academia para llevar a cabo este esperado encuentro. Un evento donde el Crypto.com Arena ha sido el escenario elegido y que le otorgará a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, una nueva noche de brillo y glamour.

Los Premios Grammy 2026 llegan y lo hacen con su larga lista de nominados. Categorías de todos los géneros donde el presentador Trevor Noah vuelve a ser el encargado de dirigir la gala principal. Así pues, y como suele suceder siempre, algunos de los artistas nominados y más sonados se subirán al escenario para deleitar al público con su propuesta musical. Una presentación muy importante para todo artista dedicado al ámbito de la música. Pero, que solamente los más afortunados logran llevar a cabo. Por ello, realizamos un repaso por las estrellas que ya han sido confirmadas.

Sabrina Carpenter

La cantante, de 26 años, se ha convertido en una de las más sonadas de los últimos años. De hecho, tras conquistar en la ceremonia del 2025 con los temas Espresso y Please Please Please, vuelve con sus nuevos éxitos. Además, en la edición de este 2026 está nominada en seis categorías.

Pharrell Williams

El icónico cantante de Happy regresa a los premios y lo hace con el objetivo de convertirse en una de las estrellas en deleitar a todos sobre el escenario. Además, está nominado cuatro categorías por su trabajo en Let God Sort Em Out.

Clipse

Una de las sensaciones del momento. Por ello, no podía faltar en los premios. Además, está nominado en cinco categorías.

Alex Warren

Otro de los artistas que hará vibrar el escenario del Crypto.com Arena será Alex Warren. Y es que, los ocho nominados a Mejor nuevo artista también actuarán durante la gala. El cantante, de 25 años, no ha dejado indiferente a nadie con su éxito Ordinary.

Olivia Dean

Asus 26 años, Olivia Dean se ha convertido en una de las mayores revoluciones musicales. Originaria de Londres, temas como So Easy (To Fall in Love) o Man I Need han sido algunos de los más escuchados del 2025.

Lola Young

Uno de los sencillos que más sonó el pasado año, sin lugar a duda, fue Messy de Lola Young. Por ello, la academia de los Premios Grammy 2026 no han dudado dos veces en tenerla en cuenta para su edición.

KATSEYE

K-pop llega también a la ceremonia y lo hace con agrupaciones como KATSEYE. LA banda cuenta con dos nominaciones, una en la categoría de Mejor Artista Nuevo y otra en la de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop. Uno de los pocos grupos femeninos que han conseguido llegar tan lejos.

Addison Rae

Originaria de Luisiana (Estados Unidos), Addison Rae se ha convertido en otra de las grandes revelaciones musicales del pasado año. Un éxito arrollador que la acompaña también en redes sociales y en el ámbito interpretativo. La joven está nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista, gracias al éxito de su álbum debut Addison.

sombr

Shane Michael Boose, conocido artísticamente como sombr, saltó a la fama gracias a su tema Back to be friends. Un single que le llevó a lo más alto y le ha acompañado en el camino del estreno de I Barely Know Her, su disco.

The Marías

Aunque para algunos puede ser una agrupación desconocida, ya garantizamos que han crecido mucho con el paso de los años. Y es que, esta aclamada banda ha llegado a colaborar, incluso, con estrellas como Selena Gomez o Bad Bunny. De hecho, una de sus colaboraciones estrella del 2025 fue el tema Ojos Tristes.

Leon Thomas

Otro de los confirmados es Leon Thomas. Cantante, compositor, productor musical y actor estadounidense, ha logrado tener una de las carreras profesionales más completas del momento. Por ello, ha sido nominado en seis categorías. Uno de los artistas con más posibilidades de brillar este 1 de febrero.