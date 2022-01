La cantante Tini Stoessel acabó el año con grandes logros en su carrera musical y eso hace que vaya de país en país, sin embargo, la nueva ola del coronavirus ha traído un aumento de personas infectadas y ella ha sido una de ellas. El pasado martes 28 de diciembre, la argentina confirmó a través de sus redes sociales que había dado positivo.

La que fuera actriz de ‘Violetta’ tuvo que pasar la Nochevieja y el Año Nuevo aislada de toda su familia y fue el pasado domingo 2 de enero cuando recibió el alta médica. La estrella de Disney contó a todos sus fans que se encontraba perfectamente y que ya se sentía bien para volver a hacer su trabajo. Por si fuera poco, la joven también explicó que tuvo diversos síntomas, pero que ahora mismo se encuentra bien.

gracias por sus mensajes💕 para los q me preguntan quería contarles q es verdad q estoy con covid.

estoy bien, con algunos síntomas pero voy mejorando🙏🏻💕

cuídense mucho, gracias por preocuparse por mi, lxs amo — tini (@TiniStoessel) December 28, 2021

Después de agradecer a sus seguidores toda la preocupación, pidió que ahora se cuidasen más que nunca ante el incremento de casos. Ahora espera a si puede realizar el concierto que tiene en el Festival de Villa María y en el Hipódromo de Palermo, ya que depende de cómo avanza la situación se hará o no.

La cantante cerró el pasado año con grandes éxitos entre sus trabajos musicales como ‘Miénteme’ con María Becerra, ‘2:50 Remix’ junto a MYA y el argentino Duki, ‘Maldita Foto’ con el colombiano Manuel Turizo, ‘Tú no me conoces’ junto a Danny Ocean, ‘Diamond Love’ con Sea Records, ‘Aquí Estoy’ y ‘Bar’ junto a L-Gante. Durante ese año también se la relacionó de nuevo con el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien mantuvo una relación anteriormente, pero no fue en ningún momento confirmado por ellos. La argentina espera sacar nuevo álbum este año si todo va bien, ya que en un principio tenía pensado lanzarlo antes de que acabase el año y junto a ello podrá venir una gira que quizá pueda traer a Tini Stoessel de regreso a España. ¡Esperamos noticias!