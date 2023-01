The Weeknd sorprende con el videoclip de ‘Is There Someone Else?’

The Weeknd tiene grandes planes para este 2023. El artista canadiense se embarcará en los próximos meses en su nueva gira mundial, y antes, para celebrar el primer aniversario de su quinto álbum de estudio, Dawn FM, la estrella del pop ha lanzado del videoclip de Is There Something Else?.

Hace un año, el 7 de enero de 2022, The Weeknd publicaba su quinto álbum de estudio, bajo el título de Dawn FM. Un disco compuesto por un total de 16 canciones entre las que se incluían éxitos a nivel mundial como Blinding Lights o Save Your Tears.

Cuando se cumple un año de este lanzamiento, el pasado 7 de enero de 2023, el artista publicó en su canal de YouTube el videoclip de Is There Someone Else?, una de las canciones incluidas dentro de este disco. Y como era de esperar, este lanzamiento ha tenido una gran acogida entre sus fans.

El videoclip de Is There Someone Else ha sido dirigido por Cliqua y producido por Roisín Audrey Moloney. Se trata de un videoclip sencillo y oscuro, siguiendo las líneas de los anteriores vídeos del artista canadiense, donde predominan las sombras y los colores negros.

Durante todo el videoclip tiene un gran protagonismo la sensación de nocturnidad y soledad a las que se refiere el artista con la letra de la canción, en la que The Weeknd habla del vacío que siente en una relación sentimental en la que se siente solo y se pregunta si realmente hay algo más.

En el videoclip de esta canción, que ya cuenta con 3 millones de reproducciones, protagonizado por el propio The Weeknd, el artista canadiense se sienta en un sillón a ver tras unas persianas antiguas a la mujer que le tiene entre la espada y la pared, un papel que en esta ocasión es interpretado por Mackenzee Wilson.