The Weeknd: ‘Blinding lights’ se convierte en la canción más escuchada de Spotify

The Weeknd ha comenzado el 2023 por todo lo alto. El artista canadiense ha roto un nuevo récord con una de sus canciones más exitosas, lanzada en el año 2019. Se trata de Blinding Lights, convertida en la canción más reproducida en la historia de Spotify.

Tal y como anunció el servicio de transmisión el pasado miércoles, después de pasar casi dos años en la lista Billboard Hot 100, Blinding Lights se ha convertido en la canción más escuchada de la plataforma. Una muestra de la enorme popularidad de la canción en todo el mundo.

Actualmente, esta canción cuenta con más de 3.335 millones de streams en Spotify. De esta forma, con este nuevo dato ha batido el récord que hasta ahora ostentaba la canción Shape Of You, el éxito del artista británico Ed Sheeran publicado en el año 2017.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o

Cabe recordar que cuando Ed Sheeran Sheeran obtuvo este record, su canción tenía aproximadamente 3 mil millones de streams; ahora tiene 3,333 mil millones, un cercano segundo puesto después de Blinding Lights de The Weeknd.

En cuanto a otros récords de la canción, Blinding Lights estuvo más de cuatro semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convierte en uno de los seis números uno de la carrera de The Weeknd en esta prestigiosa lista estadounidense.

Por otro lado, ese mismo año también fue la canción más escuchada en Spotify. Obteniendo además el puesto número 3 en la prestigiosa lista de Billboard de las canciones más populares del año 2021, y también fue una de las canciones más escuchadas en la plataforma Apple Music el año pasado.

Spotify’s Daily Global chart has updated, revealing that ‘Blinding Lights’ outstreamed ‘Shape of You’ by 918K filtered (928K unfiltered) streams yesterday. This beats my estimates by 8% which confirms that ‘Blinding Lights’ will in fact become Spotify’s most streamed song TONIGHT pic.twitter.com/BwFUMRoSuj

— Blinding Lights Updates (@BlindingSights) December 31, 2022