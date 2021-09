The Wanted está de vuelta. El grupo británico sorprendieron este miércoles al actualizar sus redes sociales para anunciar un inesperado regreso a la música, que se produce siete años después de su último concierto. Una gran noticia, que sus fans todavía no son capaces de asimilar.

Cuando se creía que The Wanted sería uno de esos tantos grupos que nunca se volvería a juntar, debido a que cada uno de los integrantes ha tomado su propio camino, los integrantes de la banda han demostrado que son la excepción que confirma la regla, pues han vuelto y además por todo lo alto.

Here we go!! We are MEGA excited to announce that we are BACK and will be releasing our Greatest Hits Album on November 12th!! We’ll also be performing LIVE at the @RoyalAlbertHall as part of @TomParker’s ‘Inside My Head’ concert. It’s been far too long… Let’s do this! 🌍 💪 pic.twitter.com/8Zsq31jyVN — The Wanted (@thewanted) September 8, 2021

Con el siguiente mensaje: “¡¡Allá vamos!! ¡Estamos MEGA emocionados de anunciar que estamos DE VUELTA y que lanzaremos nuestro álbum Greatest Hits el 12 de noviembre! También estaremos actuando EN VIVO en el @RoyalAlbertHall como parte del concierto de @TomParker ‘Inside My Head’. Ha pasado demasiado tiempo… ¡Vamos a hacerlo!”, anunciaron su regreso sin previo aviso, pues su cuenta de Twitter permanecía inactiva desde el año 2014.

Tras haber revolucionado a todos sus fans, convirtiéndose en TT global en cuestión de horas, publicaron un vídeo. En este, haciendo gala de su sentido del humor, los integrantes de la banda se reencuentran en una sala de un hospital.

Una escena en la que después de siete años separados, se ponen al día de sus vidas y en la que termina surgiendo la idea de volver a subirse juntos a un escenario. Un vídeo al que además, le acompaña el hashtag #WantedWednesday, siendo un homenaje a los vídeos que publicaban cada miércoles durante los años que formaron parte del grupo.

Wow today has been absolutely crazy! We can’t thank you enough for the reaction our announcement has had, we’re completely blown away by all of your support and the response! Watch our full announcement on our youtube and watch this space!!💥☄️Love Siva Max Jay Nathan and Tom!❤️ pic.twitter.com/Op3PXAzj1H — The Wanted (@thewanted) September 8, 2021

“¡Estamos impresionados con todos vuestros mensajes de apoyo! se siente tan bien estar de nuevo juntos y estamos ansiosos por que veais lo que viene a continuación” escribieron en sus redes junto a una imagen de los cinco artistas juntos, tras comprobar el cariño con el que sus fans han recibido la noticia de su vuelta.

Esta vuelta además, tiene una razón de peso importante. Pues además de anunciar que han vuelto para publicar un nuevo álbum el próximo 12 de noviembre ‘Most Wanted – Greatest Hits Album’, también tiene un fin solidario, pues participarán en el concierto de Tom Parker ‘Inside my head’ que se realizará en el Royal Albert Hall de Londres.

De esta manera, los integrantes de The Wanted demuestran que a pesar de haber tomado caminos diferentes, lo que vivieron como grupo les marcó de por vida, y siempre estarán para apoyarse los unos a los otros. Por ello, no han dudado en volver a unirse en un momento difícil para Tom Parker, demostrando que siete años después, siguen siendo una familia.