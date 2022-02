Terelu Campos critica a Rocío Flores y tira por tierra uno de sus últimos argumentos sobre Rocío Carrasco. La hija mayor de María Teresa Campos, tras escuchar las declaraciones de la joven, ha rebatido estos ataques.

Terelu Campos no se ha callado para defender a los suyos. La presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’ ha reaccionado a las declaraciones de la hija de Antonio David Flores en su reaparición en ‘El Programa de Ana Rosa’. La hija de Rocío Carrasco ha acudido al programa para hablar sobre todo de su madre y de Fidel Albiac, pero también ha respondido preguntas sobre la relación de su padre con Marta Riesco.

Tras escucharla, la malagueña ha hecho una reflexión sobre Rocío Flores. “Acepta como pareja de su padre a Marta Riesco, entonces está dejando apartada a Olga Moreno, que es la damnificada y a la que se ha hecho daño”, empieza comentando la malagueña.

María Patiño responde a Rocío Flores: “Que deje de jugar con la censura de los demás porque yo he tenido libertad” https://t.co/CTegHbLTAN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 10, 2022

“Creo que ella ha conseguido lo que quería, sabe cómo nos vamos a poner, porque va a decir que no hablamos porque estamos con los pies atados porque no podemos hablar de Fidel, que estamos condicionados a demandas, y entramos al trapo”, haciendo referencia al marido de Rocío Carrasco. Además, Terelu Campos ha comentado que “el mayor desprecio, es no hacer aprecio”.

Para zanjar el tema, la hija de María Teresa Campos ha comentado que “ahora me sale el temperamento. Dice que no ha hablado jamás de su madre, solo voy a decir una cosa… Si mi hija, en una revista, dice que su madre se llama de otra manera diferente a la mía, ¿eso cómo se llama?”. Este es sin lugar a dudas un dardo envenenado hacia Rocío Flores y con el que ha dejado sin defensa a las afirmaciones de la joven.