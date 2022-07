El pasado lunes 4 de julio, Terelu Campos se encargó de presentar Sálvame en solitario, debido al positivo en COVID-19 de su compañera Adela González. Uno de los temas que más se trató a lo largo de la tarde tuvo una estrecha relación con la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona.

Un museo que abrió sus puertas el pasado sábado, con un evento de lo más emotivo en el que estuvo presente Rocío Carrasco, así como muchas de las personas que más querían a “la más grande”. Eso sí, no estuvieron presentes los miembros de la conocida como “familia mediática”, ya que la hija de la cantante no les ha invitado.

Rosa Benito no dudó en utilizar sus redes sociales para dejar latente lo sumamente disgustada que estaba por esta situación. Terelu Campos, desde el programa Sálvame, quiso dar su opinión al respecto: “No estoy nada de acuerdo con lo que ha escrito. Es inoportuno siempre, no ahora mismo porque se esté abriendo el museo”.

Terelu Campos reacciona ante las palabras de Rosa Benito durante la inauguración del museo de Rocío Jurado 💥 #yoveosálvame https://t.co/UrDZJuDLHk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 4, 2022

Así pues, dirigiéndose a la exmujer de Amador Mohedano, Terelu aseguró que “una madre” no es una persona a la que se puede tratar “como un saco de boxeo”. De esta manera, la hija mayor de María Teresa Campos no dudó en mostrarse aún más contundente: “Los hijos no siempre tienen la razón y quererles es también decirle las cosas que hacen mal”.

Rosa Benito no fue la única que se pronunció ante la inauguración del museo de Rocío Jurado, sino que también lo hizo Amador Mohedano. En unas declaraciones a Sálvame, el hermano de “la más grande” quiso ser sincero sobre todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, incluyendo la apertura del museo.

“Es un día triste. La voluntad y lo que yo he hecho en ese museo, el tiempo, el trabajo… Te da pena. Espero que a la gente le haya gustado lo que han visto”, reconoció mientras apuntaba, directamente, a su sobrina Rocío Carrasco. La protagonista de En el nombre de Rocío, por su parte, dejó claro que “el museo no tiene nada que ver con lo que Amador Mohedano dejó hecho”.