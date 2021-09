Terelu Campos, sin tan siquiera esperarlo, se convirtió en una de las protagonistas de la nueva entrega de ‘Secret Story’ presentado por Jorge Javier Vázquez. La colaboradora no imaginaba que iba a hablar en directo con Bigote Arrocet, a través de una conexión con la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

La idea ha sido, cómo no, de Jorge Javier Vázquez. Cuando se encontraba hablando con el concursante de ‘Secret Story’ dijo lo siguiente: “En televisión soy de los que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Está en plató Terelu Campos, buenas tardes”. La madre de Alejandra Rubio no pudo evitar mostrar su sorpresa al escuchar a su compañero.

En un principio decidió guardar silencio, negando continuamente con la cabeza. Dejaba claro que no quería tener ningún tipo de conversación con la expareja de su madre. Finalmente, se armó de valor para hablar con él: “Estoy de acuerdo en que este tema es agua pasada, pero no lo hemos sacado nosotros dos años después ni yo he dicho una sola palabra en contra de esta persona”.

Terelu: «Decir por un comunicado que una relación de hace tantos años ha terminado, ¿Qué de malo tiene eso? Porque sois dos personas públicas» #SecretGala1 pic.twitter.com/dnf6POSvmI — Secret Story España (@SecretStory_es) September 16, 2021

Bigote Arrocet se escudó en que tenía que responder, de alguna manera, a todo lo que se había dicho de él durante estos dos años. Es más, insistió en que no le gustó que comunicaran a la audiencia la ruptura y, además, que se dijeran mentiras sobre cómo rompieron esa relación. Terelu fue contundente: “Cuando hablas de comunicado, tienes que entender que sois personas públicas, se acaba la relación y te vas. ¿Tú sabes lo que es todos los días preguntando si seguís o no juntos?”, preguntó.

Lejos de que todo quede ahí, la tertuliana fue más allá: “Decir en un comunicado que se ha acabado la relación ¿qué malo tiene eso para no seguir con especulaciones? No se puede estar viviendo un día y otro con especulaciones. Había que decírselo a las personas, porque sois públicas. No es malo, simplemente es comunicar”. El público del plató de ‘Secret Story’ no dudó en aplaudir sus palabras.

Bigote: «No he dejado a Teresa por un WhatsApp, punto»

Terelu: «Sí lo has hecho» #SecretGala1 pic.twitter.com/qzjAvSmENF — Secret Story España (@SecretStory_es) September 16, 2021

Además, Terelu Campos sorprendió al decir lo siguiente: “No hay nada mejor que ser transparente con el público con el que trabajamos. Lo natural es evitar el chismorreo en beneficio de todos”. El concursante del reality de Mediaset no tardó en responder: “Si es por comunicados yo debería hacer dos años de comunicados por todo lo que he escuchado”.

Lo que el Bigote Arrocet quiso dejar claro, sobre todo a Terelu Campos, fue lo siguiente: “Tú sabes que yo no he abandonado a Teresa por un WhatsApp”. Es entonces cuando la madre de Alejandra Rubio llegó a una conclusión: “No quiero este careo así… Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Tú dices que tienes los mensajes y yo tengo esos mensajes”. Además, añadió: “La dejaste así y lo sabes, pero ya está hecho. A mí no me llames mentirosa”. Una encerrona de la que supo salir airosa y por la que, posteriormente, Jorge Javier Vázquez le dio las gracias en nombre del equipo.