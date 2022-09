Taylor Swift se pronuncia sobre el significado de la bufanda roja en ‘All Too Well’

Taylor Swift se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera em la música. No obstante, la artista estadounidense continúa viendo como a día de hoy todavía hay canciones suyas que generan polémicas o debate, una de ellas All To Well, canción incluida en su álbum Red Taylor’s version.

Una canción que muchos vieron en ella una clara alusión la relación que la artista estadounidense mantuvo con el actor Jake Gyllenhaal en el año 2010. En este nuevo disco, se encontraba una versión extendida de la canción, de una duración de 10 minutos que además estaba acompañada por un videoclip.

El videoclip fue dirigido por ella misma y protagonizado por Sadie Sink, que interpretaba a la artista estadounidense de adolescente; mientras que Dylan O’Brien, parecía dar vida a un supuesto Jake Gyllehaal, siendo mayor que la actriz protagonista.

Una canción en cuya letra dice «me dejé mi bufanda en casa de tu hermana y aún la tienes en tu cajón». Y después añade: «pero te quedaste mi vieja bufanda de esa primera semana, porque te recuerda a la inocencia y huele a mí».

«Jake and Taylor were never a couple to begin with. This was all publicity and nothing else.» o really pic.twitter.com/JptI3xqxUh

— Queen slaylor (@taylorswiftjfc) May 25, 2013