Taylor Swift desvela la portada y la fecha de lanzamiento de ‘1989 (Taylor’s Version)’

Taylor Swift ha cerrado a lo grande el primer tramo de su gira The Eras Tour por Estados Unidos. Antes de poner rumbo a Europa y Latinoamérica, la artista estadounidense brilló en el SoFi Stadium de Los Ángeles, anunciando la cuarta edición de su proyecto de regrabación de sus discos. En esta ocasión, se trata del disco 1989 (Taylor’s Version).

Después de interpretar en directo algunos temas de su era 1989, Taylor Swift se acercó al centro del escenario con una guitarra acústica en la mano y explicó a los asistentes que había estado trabajando en algo grande, que próximamente verá la luz.

«En lugar de contároslo, os lo vamos a enseñar», dijo la artista al público presente en el concierto mientras la pantalla se iluminaba detrás de ella. «1989 (Taylor’s Version) disponible el 27 de octubre», se podía leer en la pantalla, en la que también aparecía la portada del álbum.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023