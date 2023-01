Taylor Swift aparece por sorpresa en este concierto e interpreta ‘Anti-Hero’ por primera vez

Taylor Swift ha vuelto a sorprender a sus fans. La artista estadounidense se subió al escenario del O2 de Londres como invitada sorpresa del concierto del grupo británico The 1975, interpretando por primera vez en directo su tema Anti-hero, de su nuevo disco Midnights.

Los asistentes al concierto del grupo The 1975 en el O2 de Londres fueron unos privilegiados, al escuchar por primera vez a Taylor Swift interpretar esta canción en directo. Un momento único, que muchos de los asistentes quisieron compartir a través de las redes sociales.

No solo se llevaron una gran sorpresa los fans del grupo británico, sino también los fans de Taylor Swift que se encontraban en el recinto, pues no esperaban a ver la artista estadounidense sobre el escenario. Y mucho menos, se esperaban que interpretase algunas canciones junto a la banda.

🎥 | Taylor Swift feliz y sonriente por estar encima de un escenario cantando por primera vez algo de ‘Midnights’. Ha sucedido esta noche en Londres, durante un concierto del grupo @the1975 pic.twitter.com/Mt4OX1a5Dk — Taylor Swift España | Fan Page (@taylorswiftes_) January 12, 2023

Tras su entrada en el escenario, la artista estadounidense interpretó la canción incluida en su décimo disco en formato acústico, acompañada tan solo de una bonita guitarra blanco roto en un escenario. Un momento mágico en el que todo el O2 de Londres se enmudeció.

Para esta actuación sorpresa, la artista escogió un espectacular minivestido plateado de tachuelas con el que deslumbró a todos los presentes. Un look que recordaba a los estilismos de los primeros discos de la artista.

Por otro lado, Anti-hero no fue la única canción el único tema que Taylor interpretó sobre el escenario, sino que también realizo su propia versión de The City, tema de The 1975, como homenaje al grupo por la invitación a su concierto, siendo un momento único que sus fans no podrán olvidar.