Taylor Hawkins: el emotivo homenaje de su hijo al tocar la batería en directo

El pasado 3 de septiembre tuvo lugar el concierto de Foo Fighters en homenaje a Taylor Hawkins, fallecido en el mes de marzo antes del concierto que el grupo iba a realizar en Colombia. De esta forma, los integrantes de la banda se volvieron a subir al escenario para despedir al mítico batería y demostrar que su legado sigue más vivo que nunca.

Un legado que continúa gracias a Shane, el hijo de Taylor Hawkins, quien a sus 16 años, demostró haber heredado el talento de su padre como músico, dejando a todos los presentes en el concierto sin palabras con su destreza con la batería.

Paul McCartney, Stewart Copeland de The Police, BrianJohnson de AC/DC o Roger Taylor y Brian May de Queen, pasando por John Paul Jones de Led Zeppelin, fueron algunos de los artistas que se subieron al escenario del emblemático estadio de Wembley, Londres, para homenajear al músico. No obstante, fue su hijo quien robó todas las miradas de los asistentes al concierto.

like father like son…

The 16-year-old son of Taylor Hawkins, Shane Hawkins, plays drums on My Hero with the Foo Fighters during the tribute show in honor of his father.

