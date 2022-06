Foo Fighters anuncia dos conciertos en homenaje a Taylor Hawkins

Foo Fighters está de vuelta. El grupo estadounidense ha anunciado su regreso a los escenarios dos meses después de haber parado toda su actividad profesional, para pasar en duelo en la intimidad, tras el repentino fallecimiento del batería de la banda, Taylor Hawkins el pasado 25 de marzo.

Taylor Hawkins falleció tan solo unas horas antes de su concierto en Colombia. Desde ese momento, el grupo liderado por Dave Grohl canceló toda la gira que tenían prevista, así como todos sus compromisos profesionales, completamente desolados por la pérdida de su amigo y compañero.

Poco más de dos meses después, a través de sus redes sociales, el grupo ha anunciado su regreso, con dos nuevos conciertos en homenaje a Taylor Hawkins, que tendrán lugar en el estadio de Wembley de Londres y el KIA Forum de Los Ángeles, los días 3 y 27 de septiembre respectivamente.

For our dear friend, our badass bandmate, our beloved brother…Foo Fighters and The Hawkins family bring you the Taylor Hawkins Tribute Concerts. https://t.co/8gNTw2uxWl pic.twitter.com/N8mDZgJ2kk

— Foo Fighters (@foofighters) June 8, 2022