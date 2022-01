La ‘familia virtual’ de Tamara Gorro se ha llevado este lunes una tremenda sorpresa al ver el último vídeo de la influencer. En él, comunica que comienza el año 2022 con otra nueva mala noticia, ya que anuncia su separación con el futbolista Ezequiel Garay.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y participante de la última edición de ‘Mask Singer’, donde se escondía bajo el personaje de Dama centella, ha querido explicar en un vídeo en Instagram lo sucedido. Sentada sobre la cama anunciaba lo que nadie esperaba.

Aunque nadie lo sabía, la pareja ha estado viviendo bajo el mismo techo en los últimos meses, aunque la relación ya estaba rota. Con la llegada del nuevo año han querido dar un nuevo paso y comenzarán a vivir separados en diferentes casas.

En un desgarrador vídeo «que jamás hubiese deseado grabar», tranquiliza a sus seguidores explicando que se van a «separar, pero no a divorciar». Esta decisión intenta, en realidad, salvar su matrimonio para «parar a tiempo, con la esperanza de volver a recuperar» su felicidad.

Aguantando las lágrimas, Tamara Gorro no culta que el suyo no era «un matrimonio perfecto», pero cree que han «construido una familia admirable, al menos para mí, y hablo con dolor porque hay amor». De esta manera demuestra que no ha sido una decisión fácil para ninguno.

«Tienes dos opciones: o continuar o como hemos hecho nosotros, tomarnos un descanso», confesaba sobre la determinación tomada sobre su separación. Estas declaraciones han pillado por sorpresa a todos, ya que eran una de las parejas más asentadas y que más presumían de su amor del panorama mediático.

Pero Tamara no ha sido la única en hablar, ya que Ezequiel Garay también ha querido pronunciar sus primeras palabras tras el anuncio. «No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase serás el amor de mi vida, gracias por estos 12 años», escribía en su stories de Instagram el futbolista.