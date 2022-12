Guillermo Bárcenas, vocalista de Taburete, ha concedido una entrevista al programa Herrera en COPE, en la que entre otras cosas, ha hablado de los complicados inicios del grupo en la música, e incluso ha confesado la canción de su discografía que no le gusta.

«El público nos lo ha puesto muy fácil siempre desde el principio, incluso cuando éramos malos. No sé de qué compañía eran, pero dos discográficas fueron a un concierto nuestro de La Riviera. Dijeron que éramos el grupo más malo que habían visto en su vida, pero que era un karaoke, todo el mundo gritaba todas las canciones”, recordaba el artista sus inicios.

Una entrevista en la que ha dejado claro que canción de su repertorio no le gusta nada, a pesar de verse obligado a seguir cantándola «toda la vida» porque es una de las favoritas de los fans e incluso se podría decir que es una de las canciones más emblemáticas del grupo.

El artista ha desvelado que no le gusta Sirenas, a pesar de ser su canción más conocida y la que llevó al éxito al grupo en los inicios de su carrera en el mundo de la música. Además, confiesa que no entiende el éxito de la canción, ni el hecho de que cierre discotecas.

«Es una canción que no me gusta. Lo tengo que decir. No me gusta y no entiendo el éxito. Y ahí, cuarenta segundos antes de acabar, ‘a casa de dron’, ‘a casa de dron’… Y cierra discotecas esa canción, que encima no es una canción cañera. Es una locura», explicaba el vocalista de Taburete en su entrevista en COPE.

No obstante, es consciente de que la va a cantar toda la vida: «Pues la tengo que cantar y la voy a cantar toda mi vida porque el que ha pagado una entrada quiere cantar Sirenas. Creo que lo que no puedo es escribir una canción alegre si estoy triste, pero cantarla sí», reconoce Guillermo Bárcenas.