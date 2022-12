Susanna Griso manda un mensaje a Cristina Pedroche en ‘Espejo Público’ por su embarazo

Este pasado miércoles 28 de diciembre todas las revistas del corazón amanecían anunciando la noticia del embarazo de Cristina Pedroche, aunque todos pensaban que era una inocentada al ser el día que era, nada más lejos de la realidad. La noticia ha sido comentada por Susanna Griso en Espejo Público, programa de Atresmedia, la misma productora de Zapeando, programa donde Cristina Pedroche es colaboradora.

Cristina Pedroche ha sacado como cada año un video para promocionar las campanadas donde aparece andando desnuda por todos los platós de la productora, allí se encuentra a Roberto Leal, Sonsoles García y Roberto brasero, este último ha sido el que tomaba Susanna Griso como referencia para preguntarle si había visto algo diferente en su cuerpo: “Confiesa, ¿qué viste?”, preguntó la presentadora. “Lo que se ve, lo mismo”, afirmaba Brasero sin soltar prenda.

“¿Viste una mínima curva de felicidad?”, seguía insistiendo Griso, pero no hubo una respuesta nada clara, dejando caer que era el día de los inocentes y todo podría ser una broma: “Pero ¿hoy no es el día de los inocentes? A lo mejor es una inocentada”, decía entre risas mientras salía del plató. De repente, la presentadora mandó callar a todos los allí presentes al recibir un mensaje al móvil de parte de la revista Lecturas: “Me aseguran que no es rumorología, que es real, que lo cuentan todo en la revista, hasta incluyeron fotos de la revisión ginecológica a la que acude Cristina Pedroche con su marido”, expresaba la conductora de Espejo Público.

Las apuestas de @EspejoPublico sobre el vestido que lucirá Cristina Pedroche en las campanadas de 2022https://t.co/1AH0Y87VGt — antena 3 (@antena3com) December 26, 2022

“Ya curiosamente en una entrevista a la revista Hola, había declarado: David ha puesto una semillita en el vestido de este año. Sabemos que el maquillaje va a ser una alegoría a la maternidad”, apuntaba la presentadora mientras el resto de los colaboradores se quedaba en shock. “Me parecería dar la campanada anunciar el embarazo el día de las campanadas”, objetaba Lorena Gómez.