Cristina Pedroche: los colaboradores de ‘Zapeando’ reaccionan a la noticia de su embarazo

La noticia del embarazo de Cristina Pedroche ha ocupado numerosos titulares en las últimas horas. La presentadora se prepara para su noveno año como protagonista de las Campanadas de Antena 3, mientras tanto ella como su marido, el chef Dabiz Muñoz, guardan silencio.

Sin embargo, ni siquiera sus compañeros de Zapeando fueron capaces a pasar por alto el tema de su embarazo. A pesar de que Cristina Pedroche no se encontrase en la mesa, Dani Mateo hizo hincapié en uno de los temas más comentados del día: el embarazo de la presentadora.

«Mientras todos seguimos esperando qué look llevará Cristina en Nochevieja, hoy los medios han publicado que espera un hijo con su marido Dabiz Muñoz», señaló el presentador de Zapeando, después de que se emitiera la promo de las Campanadas de Antena 3.

Cristina Pedroche, ¿embarazada? Dani Mateo, Lorena Castell y Miki Nadal reaccionan en directo en Zapeando https://t.co/QpUojWrWxm — zapeando (@zapeandola6) December 28, 2022

¿Será una inocentada justo hoy, Día de los Inocentes, o no lo será?», preguntó Dani Mateo a los colaboradores del programa de las tardes de La Sexta. «Os hablo de todo corazón, queridos amigos: no lo sabemos ninguno de aquí», aseguró el presentador.

«Cristina no suelta prenda. Evidentemente su WhatsApp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada», añadió Dani Mateo antes de que los colaboradores comentasen la noticia del embarazo de su compañera «A mí no me contesta», confesó Valeria Ros. Ni siquiera Miki Nadal tenía datos: «El año pasado ya coló que estaba calva», señaló el colaborador.

«¿Te imaginas que lo revela en las Campanadas?», dijo Dani Mateo mirando a los colaboradores del programa de La Sexta. «Habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente, y ya veremos», explicó el presentador de Zapeando. «Sea lo que sea, Cris, te mandamos un besito», dijo Lorena Castell mirando a cámara.