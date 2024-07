‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 25 de julio?

Se presentó como una de las grandes apuestas de la temporada veraniega en Mediaset España, y vaya si ha cumplido con su objetivo. Supervivientes All Stars continúa en la parrilla televisiva, pero ya lo hace de la mano de sus últimos programas. El final de una aventura por Honduras donde las grandes leyendas del concurso, ahora sí, se despedirán para siempre de los Cayos Cochinos.

La pasada noche del 25 de julio, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ser testigos de la gran semi final del concurso. Un tenso programa donde había tres nominados muy fuertes: Sofía Suescun, Logan Sampedro y Alejandro Nieto. Eso sí, como ya es habitual en la temática del reality, uno de ellos tuvo que abandonar la aventura.

La final de Supervivientes All Stars está cada vez más cerca. Por ello, el equipo del programa omitió, esta vez, la icónica ceremonia de salvación que suelen realizar sobre unas tablas de madera que están ubicadas sobre el mar. Desde la Palapa, Jorge Javier Vázquez conectó con los concursantes para darles el veredicto del televoto.

Eso sí, antes de dar este paso, el comunicador catalán reveló al público los porcentajes ciegos: 63% para uno, un 20% para otro y un 17% para el último. Recordemos que en la app del concurso se vota para salvar, por lo que la audiencia tuvo claro en todo momento quién quería que continuara con su aventura.

De esta manera, Jorge Javier Vázquez comunicó que el primer salvado de la noche, y por lo tanto el concursante con mayor porcentaje de votos, era Alejandro Nieto. El andaluz, completamente emocionado, no ha podido evitar levantar los brazos con un gesto de victoria absoluta e ir a abrazar a Marta Peñate y a Jorge Pérez. «Perdonadme, ¿eh?», le dijo a los nominados por su efusividad.

¿Quién fue el quinto expulsado de Supervivientes All Stars?

Por lo tanto, todo quedaba entre Sofía Suescun y Logan Sampedro. Los concursantes se han vuelto a disputar su permanencia en el reality después de años, pues, en su edición, fue la de Pamplona quién se llevó la victoria en la final de Supervivientes. Una situación muy complicada para ambos, ya que ninguno quería quedarse a las puertas de la final.

Sin embargo, el tiempo en televisión es oro. Por ello, el presentador les informó que el concursante expulsado era Logan Sampedro. El final de una aventura para el asturiano, quién se queda fuera de la edición a tan solo tres días de la gran final del programa.

Sofía Suescun no pudo evitar reflejar su cara de alivio, pues ya van dos veces consecutivas en las que se queda a las puertas de irse. Eso sí, fue una victoria agridulce. La influencer se ha echado las manos a la cabeza al percatarse de que se iba su mayor apoyo en la isla. «No me lo esperaba y tengo un cúmulo de pensamientos, era la peor forma de separarme de Logan», dijo ella.

«No te preocupes que yo estoy bien», la animó el expulsado. Asimismo, y antes de abandonar la Palapa, Logan Sampedro dijo unas palabras de despedida. «Quiero darle las gracias a os compañeros, no hay lugares mágicos, pero si personas que hacen que lo sea», entonaba feliz con lo que ha podido volver a vivir en Honduras. «Podéis tomarlo como una despedida porque no creo que me veáis otra vez por aquí, mucha suerte a todos», concluyó.