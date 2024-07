‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue la concursante expulsada ayer, lunes 22 de julio?

Supervivientes All Stars aterrizó en la parrilla televisiva española como una de las apuestas más prometedoras del verano en Mediaset España, y vaya si ha cumplido con las expectativas. El reality, tras un mes de emisión, se encuentra en su recta final, por lo que las emociones entre los participantes están a flor de piel.

La final está a la vuelta de la esquina y salir del concurso a estas alturas no es plato de buen gusto para nadie. De esta manera, la noche del pasado 22 de julio, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ser testigos de un nuevo programa de Tierra de Nadie. Una emisión que, nada más comenzar, ya dejaba claro que sería noche de expulsión.

Marta, Sofía y Lola se enteran de que ESTA NOCHE una de ellas abandonará Honduras 🔥 🏝️ #TierraDeNadieAllStars5

Lo común en las emisiones de Tierra de Nadie es que uno de los tres nominados sea salvado. Pero, debido a que la semana que viene será la gran final, la pasada noche hubo expulsión definitiva. Marta Peñate, Sofía Suescun y Lola Mencía eran las tres nominadas de la semana.

Tres reinas de realities que se enfrentaban al televoto, siendo esta una de las nominaciones más complicadas de la edición. Por ello, Jorge Javier Vázquez conectó con ellas en directo para explicarles lo que sucedería minutos después. «Mucha atención porque la expulsión es hoy. No vamos a vivir una noche de salvación, la de hoy será noche de expulsión», revelaba.

Unas palabras con las que dejaba a las tres protagonistas de piedra. Por ello, el comunicador catalán quiso saber sus opiniones. «Queda poco tiempo y es una tontería pero pensar que nos podemos ir a Lola o yo me entristece. Para mí sería perder algo importante», comentaba Marta Peñate.

Tras abrazar a su compañera, quien se había derrumbado entre lágrimas, Lola quiso decir unas palabras. «Estoy lista para todo Jorge. Me da pena, no sé qué pasará pero me encantaría haber llegado a la final, haber llegado con mi amiga, con mis amigos. Parece que me estoy despidiendo pero prefiero ponerme en las malas», dijo. Fue entonces cuando llegó el turno de Sofía Suescun.

«Ha sido una noticia inesperada pero yo siento que ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el concurso. Estoy feliz pero en general creo que no me he dejado nada que hacer. Bueno sí, me gustaría haber hecho la noria infernal con Logan pero lo dejamos para otra edición», concluyó.

¿Quién fue la quinta expulsada de Supervivientes All Stars?

Posteriormente, y antes de proceder a dar el nombre de la expulsada de la noche, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes ciegos: 64%, 23% y 13%. Recordemos que en el programa se vota para salvar, por lo que el mayor porcentaje sería el de la concursante que se quedaría en la isla. Por el contrario, el menor porcentaje correspondía al de la participante que regresaría a España.

De esta manera, el presentador informó que la salvada de la noche, con mayor porcentaje de votación, era Marta Peñate. La canaria, al escucharlo, no pudo evitar romper a llorar y tirar su saco al suelo. «Soy una Marta muy feliz porque esta salvación para mí, te lo juro por mi madre, por mi novio y mi hermana, no es una salvación cualquiera», comenzó diciendo.

«Es autoestima, es de verdad no sentirme que estoy loca y que hay gente que me entiende. A toda esa gente que saben que soy real y que me entrego al 100%, muchísimas gracias por salvarme. Habéis subido el autoestima a una persona», concluyó agradecida. Por lo tanto, todo quedaba entre Lola Mencía y Sofía Suescun.

Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez comunicó que la audiencia había decidido que la quinta expulsada de la edición fuese Lola. Como era de esperar, los compañeros de la participante de León no dudaron dos veces en ir a abrazarla.

Marta Peñate, devastada, no pudo evitar llorar al ver cómo su mayor apoyo en la isla se iba. Un emotivo momento que concluyó con unas palabras de despedida de Lola. «Dar las gracias a esas personas que han intentado salvarme. A mis compañeros que mi casa está abierta para todos, os quiero muchísimo. Sois unos pedazos de finalistas, a tope. Os quiero mucho», dijo antes de abandonar la Palapa.