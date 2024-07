‘Supervivientes All Stars’ destapa toda la verdad sobre el acercamiento entre Bosco y Sofía Suescun

La pasada noche del 21 de julio, Supervivientes All Stars regresó al prime de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva emisión de Conexión Honduras. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que las emociones están a flor de piel entre sus participantes.

De esta manera, Sandra Barneda fue la encargada de recibir en plató a Bosco Martínez-Bordiú, el último expulsado del concurso. El joven fue el ganador de Supervivientes 2023, pero, parece ser, que la versión All Stars ha podido con él. Una salida del formato que ha realizado tras haber sido superado en votos por Jorge Pérez.

Como cuarto expulsado de la edición, Bosco entró al plató de Telecinco y fue recibido entre abrazos por sus seres queridos y compañeros de concurso. Un bonito reencuentro que se vió empañado, en cierta manera, por el frío acercamiento que tuvo Adara Molinero con él. Pues, la influencer optó por mantener las distancias para no volver a generar rumores de romance.

«Qué guapísima estás», le dijo el joven de 25 años. Posteriormente, el ex participante se sentó junto a la presentadora para ver un vídeo recopilatorio de su paso por el concurso. «Me lo he pasado como un verdadero enano. Me hubiera quedado a vivir. He salido con más amigos que enemigos», confesó.

Asimismo, y como no podía ser de otra manera, Bosco Martínez-Bordiú habló de cómo se encontraba tras su fuerte caída de la Noria Infernal. «Tengo fisuritas en las costillas pero bien», comentó. Pero, fue entonces cuando el equipo del programa fue al grano y le preguntó por su íntimo momento a oscuras con Sofía Suescun.

Bosco Martínez-Bordiú se sincera en Supervivientes All Stars

Hace a penas unos días, la organización de Supervivientes All Stars sorprendió a todos al emitir unas comprometedoras imágenes entre Bosco y Sofía. De esta manera, se pudo observar como los participantes se encontraban muy cerca del otro, dando la sensación de que se estaban besando. Pero, cuando se percataron de que el equipo de cámaras los había pillado, procedieron a separarse.

Respecto a la hija de Maite Galdeano, el expulsado solo tiene buenas palabras. «Solo puedo decir buenas cosas de Sofía, gracias a ella lo hemos pasado un poquito mejor», afirmó. Por su parte, Kiko Jiménez, que ve en ellos una amistad, le agradeció el haber cuidado a su chica en la isla.

Bosco resuelve todas las dudas de lo que ha pasado con Sofía Suescun en Honduras #ConexionHondurasAllStars4 https://t.co/qWgIBKekUX — Supervivientes (@Supervivientes) July 21, 2024

Eso sí, respecto a lo sucedido a oscuras con Sofía Suescun, Bosco se mostró muy tajante. «No veo nada en el vídeo porque nunca ha pasado nada entre ella y yo. Dormíamos juntos en una esterilla y hablábamos todas las noches pero no recuerdo este momento exactamente. Cuando pasó lo de las costillas me daba masajes y yo se lo agradecía pero hasta ahí llegó», aseguró.

Unas declaraciones que poco convencieron a Adara Molinero. «Si él da esa explicación es porque será así», dijo con cierta duda. «Sí hubo beso… pero en la mejilla», aclaró Bosco para zanjar el tema. Sin duda, una polémica donde solamente queda por escuchar una versión, la de Sofía Suescun.