‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 18 de julio?

Supervivientes All Stars regresó, un jueves más, al prime time de Telecinco. La pasada noche del 18 de julio, los espectadores fueron testigos de una de las galas más importantes de lo que va de edición. Pues, el reality se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que ser expulsado no es una opción agradable.

Esta semana, Jorge Pérez y Bosco Martínez-Bordiú eran los dos concursantes que se enfrentaban al televoto del público. Tras la salvación de Alejandro Nieto, el pasado lunes en la gala de Tierra de Nadie, todos los ojos han estado en ellos dos. Una expulsión que prometía no dejar indiferente a nadie, pues estamos hablando del ganador de Supervivientes 2020 y de Supervivientes 2023.

Antes de conocer la decisión de la audiencia, Jorge Javier Vázquez le ha pedido a los nominados que elijan a uno de sus compañeros para que realicen sus alegatos en su defensa. Bosco, sin dudarlo dos veces, eligió a Sofía Suescun.

«Bosco es la persona más divertida de esta isla. Siempre hace falta humor. Es una persona que ha tenido una superación increíble, es super generoso con todo el grupo. Siempre tiene iniciativa para todo y siempre tiene ganas de quedarse», dijo la influencer para convencer a la audiencia de que se quedase su compañero.

Tras ello, llegó el turno de Jorge Pérez, quién eligió a Marta Peñate. «Pido que salven a Jorge porque tiene todos los requisitos para ser un gran superviviente. Jorge es un buen concursante, sobrevive como el que más, hace fuego, ha pescado, está pendiente del fuego de la leña, está pendiente de todo. Le cuesta mojarse porque no es lo suyo y lo está haciendo. Lo hace todo con educación y ojalá yo aprender alguna vez de él», explicó la canaria.

¿Quién fue el cuarto expulsado de Supervivientes All Stars?

Sin ánimos de alargar demasiado la situación, Jorge Javier Vázquez procedió a revelar cuál había sido la decisión de la audiencia. De esta manera, el público decidió que fuese Jorge Pérez quién continuase su aventura por Honduras. Por lo tanto, Bosco Martínez-Bordiú ha sido el cuarto expulsado de Supervivientes All Stars.

Completamente impactados por la decisión del público, Lola y Alejandro Nieto han acudido corriendo hacia su compañero para abrazarse hacia él. Todo ello mientras Marta Peñate lloraba de alegría. Sin embargo, Sofía Suescun y Logan no reaccionaban de la misma manera. «Gracias por el cariño, deuda de gratitud. Muchísimas gracias. Alicia te quiero», dijo el salvado.

Antes de abandonar la Palapa, Bosco Martínez-Bordiú quiso decir unas últimas palabras. «Quería dar tres gracias muy importantes para mí. El primer gracias es al equipo, que me ha encantado ver caras nuevas y a los que ya conocía. Es impresionante porque están ahí con nosotros. A Laura que ahí está siempre y todos los que estáis en Madrid», comenzó diciendo.

«También las gracias a Cuarzo por haber confiado en mí que creo que me he portado bastante bien. Un especial gracias al equipo médico que por desgracia los he conocido más y nunca me ha faltado de nada y siempre he estado muy cuidado», agregó. «También las gracias a todos vosotros y a todos los fans del formato, tanto jóvenes como los de toda la vida. Tengo un gracias más a mi equipo. Ha sido un orgullo estar con vosotros en este All Stars. Antes de irme escribí una carta que esperaba irme con más amigos que enemigos y creo que lo he conseguido», concluyó.

Logan usa el tridente dorado y nomina con estrategia

Nada más comenzar la gala, Jorge Javier Vázquez avanzaba que estas serían las penúltimas nominaciones de los concursantes. Eso sí, las celebridades no saben nada de ello. Así pues, y tras despedir a Bosco en la Palapa y conocer el nombre del líder de la semana, Alejandro Nieto, llegó el momento de nominar.

La nominada del grupo fue Sofía Suescun, pero hubo un empate a uno entre Lola y Marta Peñate. Alejandro Nieto, como líder, tuvo que desempatar. Pero, tras la petición de la canaria, decidió salvar a Lola. Eso sí, el andaluz también tenía que dar su nominado directo y no fue otro que Logan Sampedro.

De esta manera, Logan, como poseedor del tridente dorado, optó por salvarse de las nominaciones y cederle su puesto a Lola. Una jugada maestra con la que ponía a las tres mujeres de la edición entre la espada y la pared. «Jorge lleva mucho detrás y le quiero dar un respiro», dijo.

Ante ello, el presentador le comunicó que no podía decirle nada a sus compañeros. Por lo tanto, las nominadas de la semana son: Sofía Suescun, Lola y Marta Peñate. ¿Quién será la quinta expulsada de la edición?