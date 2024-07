‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, lunes 15 de julio?

La pasada noche del 15 de julio, Supervivientes All Stars regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala de Tierra de Nadie. Presentado por Jorge Javier Vázquez, los espectadores fueron testigos de las últimas novedades del reality, entre ellas, el robo de comida realizado por los concursantes al equipo y la revelación del nombre del primer salvado.

Esta semana, Alejandro Nieto, Bosco Martínez-Bordiú y Jorge Pérez son los concursantes que se juegan su permanencia en el concurso tras haber sido nominados por sus compañeros de edición. Por ello, y como suele suceder en cada programa, las celebridades dieron su alegato antes de acudir a la ceremonia de salvación.

«Yo sé que no se lo pongo nada fácil a la gente que me está apoyando, soy el más nominado, pero sigo pidiendo ese apoyo, soy persona de terminar las cosas que empiezo. Tengo unos compañeros fantásticos, y me gustaría terminar dando lo mejor de mí», dijo Jorge Pérez. Unas palabras que fueron seguidas por las de Alejandro Nieto.

«Tengo que continuar porque me considero un buen superviviente, y poco más… Confío en la gente, la gente me quiere mucho y voy a confiar en que me salven, quiero quedarme hasta el final», dijo el andaluz. Respecto a la persona que debería abandonar el concurso, lo tuvo claro: Bosco Martínez-Bordiú por ser el «más vago».

Tras ello, llegó el turno del alegato del sobrino de Pocholo. «A mí me encantaría continuar en el All Stars. Después de todo lo que hemos pasado, seguimos luchando hasta el final, esto es una cosa de equipo, pero bueno… Me hace una tremenda ilusión porque vamos a llegar la final porque sí», comentó el joven. Asimismo, y al igual que hizo su compañero, dijo que su expulsado era Alejandro Nieto.

¿Quién fue el primer concursante salvado?

Como cada semana, los concursantes nominados se han subido a unas tablas de madera que estaban suspendidas por una cuerda sobre el mar. El objetivo es claro. Si Laura Madrueño corta una cuerda, el participante cae al agua y continúa nominado. Por lo tanto, caer al agua implicaría jugarse el concurso el próximo jueves.

Pero, antes de proceder a cortar las cuerdas y revelar el nombre del salvado, Jorge Javier Vázquez desveló los porcentajes ciegos: 40%, 32% y 28%. Unos datos muy ajustados, pero donde había un claro ganador. Por ello, y para no alargar más la situación, la presentadora cortó la primera cuerda. De esta manera, el primero en caer al agua ha sido Jorge Pérez.

«Llevo las nominaciones como las hemos llevado este tiempo, aprovechando los días al máximo. Aún queda un cartucho en la recámara y espero que me pueda quedar», dijo tras saber que seguía nominado. Un momento donde todas las miradas quedaron entre Alejandro Nieto y Bosco Martínez-Bordiú.

Pero, la siguiente cuerda en ser cortada fue la del ganador de Supervivientes 2023, una situación que revelaba que el público de Supervivientes All Stars había decidido salvar a Alejandro Nieto. Como era de esperar, las reacciones del resto de concursantes fue de auténtico asombro, pues Nieto había logrado superar al penúltimo ganador del reality.

«Confiaba en la gente, me quieren mucho, es lo que me han trasmitido siempre. Muy agradecido, con ganas de llegar a la final y hacerlo lo mejor posible, ni me lo esperaba. Aquí estoy gracias a vosotros», expresaba Alejandro Nieto. «Voy a tener que tardar un poco más en llegar, cariño mío», le dijo a su novia mirando a cámaras.