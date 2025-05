‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 29 de mayo?

La pasada noche del 29 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2025. El popular reality de supervivencia se encuentra a pocas semanas de presenciar su gran final, por lo que las emociones están a flor de piel entre los concursantes. Por ello, estar nominado a estas alturas no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, esta situación la experimentaron Carmen Alcayde y Montoya, quienes fueron los nominados de la semana. Tras la salvación de Anita Williams, en la gala del pasado martes, todo quedaba entre los dos amigos. Por lo tanto, la expulsión que estaba a punto de presenciarse iba a ser una de las más críticas de la edición.

La gala comenzó y Jorge Javier Vázquez, como presentador del formato, ya avisaba que los porcentajes ciegos en las votaciones eran muy ajustados. Pero, antes de revelar la edición del televoto, el programa emitió algunas imágenes de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Todo ello sumado al clásico juego de líder. Sin embargo, ya no había forma de retrasar lo inevitable. Tras permitirle a los nominados hablar con sus familiares, que se encontraban en el plató, llegó el momento de la verdad.

¿Quién ha sido el último expulsado de ‘Supervivientes 2025’?

Jorge Javier Vázquez se sinceró con la audiencia del formato y les informó que la expulsión estaba muy ajustada. Pues, los porcentajes ciegos eran claros: 51,8% para uno y 48,2% para otro. Ante ello, el presentador advirtió que, aunque muchos consideraban a Montoya como el posible ganador de la edición, el televoto indicaba que cualquier cosa podría pasar.

Por ello, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el de Badalona entonaba su célebre frase mientras los dos permanecían abrazados en la Palapa para recibir el veredicto. De esta manera, se reveló que Carmen Alcayde había sido la concursante elegida para abandonar el reality. Un resultado final que la colaboradora televisiva aceptó con deportividad.

«Gracias flamencos por salvarme, de verdad. Perdonadme por todo lo que habéis tenido que aguantar. Te quiero, Carmen», dijo Montoya en agradecimiento por quedarse. Fue entonces cuando llegó el turno de Carmen Alcayde, que quiso decir unas palabras.

«Gracias a cada uno de vosotros por lo que me habéis aportado a la aventura», dijo mientras le daba un mensaje a cada uno de sus compañeros para dejar atrás todas las rencillas vividas. «Escassi me has cuidado mucho, Borja con la comida no tengo palabras, Makoke me quedo con agua de coco», ha comentado con humor.

Pero, lejos de dejarlo ahí, también le dedicó unas palabras a sus enemigos de la edición. «Damián y Pelayo, hemos sido enemigos, pero los enemigos se eligen. Habéis estado a la altura y sé que ha sido un juego limpio. Si ha habido algo en lo que os he podido ofender, os pido disculpas», les dijo. Unas declaraciones con las que dejaba sorprendidos a ambos.

Asimismo, y a modo de conclusión, le agradeció a todo el equipo de Supervivientes 2025 por todo lo vivido. «A ti y a todo el equipo cómo os habéis portado de bien. Los de España también. Gracias a todos por votarme y no pasa nada, me voy feliz», concluyó emocionada.