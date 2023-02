‘Supervivientes 2023: Rumbo a Honduras’: estos concursantes desvelan qué harán si se enamoran en el reality

Quedan apenas unas semanas para que Supervivientes 2023 de comienzo y Telecinco ya ha comenzado a preparar la vuelta de uno de sus formatos más exitosos. Para amenizar la espera ha estrenado primero en Mitele Plus un programa llamado Rumbo a Honduras en el que los concursantes muestran un poco quiénes son y cómo afrontan este reto.

Algunos de los rostros de esta nueva edición no resultarán demasiado familiares para los espectadores de Mediaset, por lo tanto, este primer episodio ha servido de carta de presentación. Adara Molinero, Patricia Donoso, Arelys Ramos, Jonan Wiergo y Ginés Corregüela han abierto las puertas de su casa para dejarse conocer.

Ginés es un tiktoker que se ha hecho viral en la plataforma por ser “el rey de los bocadillos” y ha explicado que el motivo es porque “hace bocadillos muy grandes”. Original del medio rural, también se ha vuelto popular por la cantidad de aceite que echa a los mismos y su frase “que empape” y por su pavo Felipe. Una de sus inquietudes es que su mujer se enamore de otro durante su estancia en Honduras y ha afirmado que “me enteraré a la vuelta”. Mientras tanto ha tirado de sabiduría popular para decir que “ojos que no ven, corazón que no siente”.

💥 Descubrimos algunos de los participantes de la nueva edición de @Supervivientes y sus últimas horas antes de partir hacia Honduras 👥🏝 Disfruta ya del PREESTRENO de #RumboAHonduras en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/nPXJX6XHQL pic.twitter.com/CCSsaLAytA — mitele plus (@miteleplus) February 20, 2023

Por otro lado, Jonan Wiergo tiene plena confianza en que nada va a cambiar entre su pareja y él. Obviamente lo va a echar de menos “pero no de una manera tóxica”. No le preocupa nada el hecho de que puedan conocer a otras personas: “Estamos muy acostumbrados, hablamos absolutamente todo pero mi novio me va a ver a mí así que estoy 100% tranquilo”.

Patricia Donoso sí que es una habitual de la televisión y ha afirmado que “es mi pasión, siempre lo ha sido”. Sin embargo, también tiene sus sombras. “Parece que si vas a la tele es porque tienes hambre, en España se desprecia”, se ha lamentado la colaboradora de Telecinco. “A mí la tele me pone cachonda”, ha afirmado la nueva concursante de Supervivientes 2023 en este Rumbo a Honduras.

Adara y Arelys cuentan ambas con una ventaja y es la experiencia de sus familiares en este formato. Por un lado, la madrileña ha afirmado que “este era el año” y ha recibido los consejos de su madre que sigue “enganchada” al mar de Honduras. Por otro lado, la madre de Yulen Pereira asegura que pese a los consejos de su hijo no quiere confiarse. “Me he decidido entrar porque era un reto nuevo a mi vida”, ha explicado la mujer de origen cubano.