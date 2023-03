‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Supervivientes 2023 regresó a Telecinco este jueves con una nueva entrega. Conducida por Jorge Javier Vázquez desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras, durante la gala los espectadores conocieron el nombre del cuarto expulsado de la nueva edición del reality.

Los nominados esta semana eran, Asraf Beno, Gabriela Arrocet y Raquel Mosquera después de que Adara Molinero se salvase durante la última ceremonia de salvación el pasado martes. De esta forma, uno de los tres concursantes se convertiría en el nuevo expulsado.

Tras anunciar que Raquel era la primera salvada de la noche, Jorge Javier Vázquez exclamó que los espectadores de Supervivientes 2023 habían decidido que Asraf también siguiera en el concurso, por lo tanto Gabriela Arrocet se convertía en la nueva expulsada.

La hija de Bigote Arrocet se despidió de sus compañeros y compartió unas últimas palabras antes de abandonar la palapa: «Esto es mucho más duro de lo que nadie se puede imaginar. Los espectadores no saben lo duro que es estar acá», expresó.

Y añadió: «Estoy orgullosa de todos los que están aquí. Me voy con el corazón lleno, con experiencias increíbles que me han hecho una persona mucho más fuerte. Lo que he pasado acá nunca lo había pasado en mi vida. Los admiro a todos».

La concursante, que había llegado a Honduras para sustituir a Patricia Donoso, después de que la concursante decidiera abandonar durante la primera semana en la isla, puso rumbo a la Playa de los Olvidados, donde se reencontró con Jaime Nava y Artùr Dainese

Hasta el próximo domingo, los tres concursantes convivirán juntos en la Playa de los Olvidados, pues ese día se conocerá el nombre del segundo expulsado definitivo de Supervivientes 2023, después de que anoche se abriera una nueva votación.