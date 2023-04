‘Supervivientes 2023’: estos son los nominados de esta semana

Telecinco emitió anoche una nueva gala de Supervivientes 2023 en la que la organización del programa decidió expulsar de manera disciplinaria a Yaiza. Tras esta expulsión, hubo nueva ronda de nominaciones donde la tensión volvió a ser evidente entre los concursantes.

De esta forma, tras la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín por sus insultos y graves amenazas a su compañero Asraf Beno y, por consiguiente, la anulación de la eliminación semanal, los concursantes se enfrentaron una semana más a nuevas nominaciones en la palapa.

Adara Molinero y Ginés Corregüela se hicieron con los collares de líderes durante la prueba de este jueves. De esta forma, ambos concursantes tuvieron el privilegio de nominar cada uno a un compañero de manera directa.

Tras las nominaciones, los nominados del grupo eran Jonan Wiergo y Asraf Beno. Mientras como uno de los líderes de la semana, Ginés Corregüela nominó directamente como líder a Alma Bollo asegurando que no le había gustado lo que había comentado en Palapa hacía un rato.

Por su parte, Adara, la otra líder de la semana, nominó directamente a Diego «porque es una de las personas con las que no tengo trato. Se dedica a tirar mi concurso por tierra, a decir cosas feas, no me dirige la palabra y un largo etcétera», expresó la concursante.

Alma Bollo, Jonan Wiergo, Asraf Beno y Diego Pérez se convierten así en los nuevos nominados de la semana. Una semana más, la audiencia con sus votos a través de la app gratuita de Mitele seguirá siendo la encargada de decidir quién se salva esta semana y quién es el próximo expulsado de Supervivientes 2023.