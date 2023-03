‘Supervivientes 2023’: esta concursante abandona definitivamente el concurso

El pasado jueves 9 de marzo pudimos disfrutar de la segunda gala de Supervivientes 2023 con Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. De esta manera, tuvimos la oportunidad de ver quién se convertía en el primer expulsado de la edición y, por tanto, se mudaba a otra localización: Playa de los Olvidados.

Pero antes de descubrir el nombre del expulsado, fuimos testigos de un momento verdaderamente esperado por los espectadores: saber qué ocurría con Patricia Donoso. Debemos tener en cuenta que, tan solo 24 horas después de que comenzase la aventura, la habitante de Playa Royale activó el protocolo de abandono en Supervivientes 2023.

El domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras, pudo hablar con Ion Aramendi, quien le convenció para quedarse un par de días más en el concurso. Algo similar ocurrió con Carlos Sobera el pasado martes en Supervivientes: Tierra de Nadie. A pesar de los esfuerzos del equipo del reality, Patricia Donoso confirmó el pasado jueves que su decisión es definitiva.

“Yo he dicho que hoy tenemos que parar con esta incertidumbre. Este no es mi entorno, no me siento bien”, reconoció Donoso a Jorge Javier Vázquez. “Lo que hago es minar a mis compañeros, que tiran de mí”. El presentador, ante este comentario, quiso saber la opinión de alguno de ellos. Fue Adara Molinero la que se pronunció: “Hay veces que me hace pasar el día ameno, pero cuando está con el bucle de que se quiere ir, hace esto más complicado”.

Gema Aldón, por su parte, también quiso hablar: “Todos queremos que se quede, pero si está así que haga lo que quiera”. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para hacer alguna que otra broma a Patricia Donoso: «De verte tan arreglada a verte así de horrorosa, a mí me da la vida. Tu cara de culo me hace gracia».

La que fuera habitante de Playa Royale quiso dejar claro lo siguiente respecto a su decisión: «Sé cuáles son las consecuencias. Si es el precio que tengo que pagar, acepto”. Acto seguido, preguntó: “A ver, George, ¿me liberas ya, por favor?”. Es entonces cuando, finalmente, el presentador hizo efectivo el abandono de la concursante: “Puede que estemos un tiempo sin tener relación y me duele, pero si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa”.