‘Supervivientes 2022’: Tony Spina viajará a Honduras como “fantasma del pasado”

Este martes en Supervivientes 2022, Carlos Sobera desvelaba el nombre del concursante que recibiría una visita el próximo domingo. Tras la visita de Marta López Álamo a Kiko Matamoros, y de los maridos de Desy y Ana Luque, en esta ocasión será Marta Peñate la que reciba una visita muy especial, la de su pareja Tony Spina.

La concursante ha mostrado en numerosas ocasiones las ganas que tiene de ver a su pareja, Tony Spina y lo mucho que le echa de menos. De hecho, en varias ocasiones ha creído que el italiano se encontraba en Honduras y luego se ha llevado una decepción, no obstante, en esta ocasión su deseo se hará realidad.

“Tengo noticias de que tú vas a ser el próximo fantasma de Supervivientes. Fantasma del pasado”, le decía Carlos Sobera a Tony Spina este martes durante la séptima entrega de Tierra de Nadie, una noticia que el italiano recibió con mucha ilusión.

Tony Spina viajará a Honduras como fantasma del pasado y se reencontrará con Marta Peñate: «Estoy súper contento»💪❤#TierraDeNadie7

https://t.co/oDbo4Uu09O — Supervivientes (@Supervivientes) June 15, 2022

Tras estas palabras, el ex tronista italiano que no acababa de entenderle del todo. “¡Que te vas a marchar a Honduras!”, le aclaraba el presentador para que ya no quedara ninguna duda. Acto seguido, Tony Spina se levantaba de su asiento muy emocionado, dispuesto a coger el vuelo en ese mismo momento, como él mismo expreso.

De esta forma, el próximo domingo durante el debate de Supervivientes 2022, los espectadores podrán verle reencontrarse con su novia Marta Peñate que, después de tanta soledad, será un chute de energía para afrontar lo que le quede en el palafito. “Estoy super contento, estoy super contento, tengo muchas ganas de verla”, aseguraba el italiano tras conocer la noticia.