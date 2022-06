Anabel Pantoja y Yulen Pereira: las imágenes de la noche de pasión en ‘Supervivientes 2022’

Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no ocultan lo que sienten. Desde que el Supervivientes 2022 comenzó, los concursantes han confesado en varias ocasiones la enorme atracción que sienten el uno por el otro. Una atracción que los ha llevado a protagonizar numerosos encuentros de lo más cariñosos, pero sin sobrepasar el límite frente a las cámaras.

Sin embargo, a pesar de sus intentos, Anabel y Yulen se han dejado llevar. El equipo de Supervivientes 2022, muy atentos siempre al más mínimo detalle que ocurra entre los participantes, ha captado a la pareja pasando una noche bajo el saco y dando rienda suelta a la pasión.

🔥 Ha llegado el momento 🔥 La noche de pasión entre Anabel y Yulen ❤️ 🌴 #ConexiónHonduras8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/PubZG5TbrT — Supervivientes (@Supervivientes) June 12, 2022

Un encuentro en el que se ha captado cómo los concursantes se han dado su primer beso bajo la luz de la luna hondureña. Un encuentro que tuvo lugar mientras Nacho Palau, sin percatarse de nada, se encargaba de cuidar el fuego. Pese a que intentan que no se vea lo que pasa debajo, no pueden evitar que las cámaras les capte en algunos momentos.

Eso sí, tampoco ocultan lo sucedido, pues Anabel no dudó en comentarle a Anuar lo bien que había dormido la pasada noche. «He dormido muy bien», confiesa, mientras se parten de risa. Y es que, el hermano de Asraf Beno no duda ni un segundo en preguntarle si había ocurrido algo entre ellos.

De hecho, en este acercamiento, Anabel Pantoja y Yulen Pereira no han podido evitar confesar su deseo de salir de la isla para estar juntos sin tener que reprimirse por las cámaras. «Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada», le dijo el deportista español a la sobrina de Isabel Pantoja.