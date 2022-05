La complicidad de Anabel Pantoja y Yulen Pereira dio mucho que hablar desde el primer día de ‘Supervivientes 2022’. Desde entonces, ambos concursantes se mostraron inseparables y su conexión parecía irrompible. Sin embargo, en las últimas horas su relación ha sufrido un bache y los concursantes se han distanciado.

Todo comenzó cuando Anabel escuchó cómo Marta Peñabe la criticaba duramente en una conversación con Yulen. Después de esta conversación, la sobrina de Isabel Pantoja pedía inmediatamente explicaciones al concursante, quien hasta ese momento había sido su mayor apoyo en la isla.

«De ti no hemos hablado», se justificaba Yulen. Y añadía: «Lo único que me ha dicho… Es que ni me acuerdo, no hemos hablado casi de ti». Sin embargo, Anabel no se creía sus palabras: «Yo he escuchado varias cosas y me he quedado flipando».

Anabel Pantoja, a Yulen Pereira tras escuchar su conversación con Marta Peñate: «Me he quedado flipando» #TierraDeNadie3 https://t.co/OKeHHi8W4O — Supervivientes (@Supervivientes) May 18, 2022

En ese momento, Anabel Pantoja se marchaba y sus compañeros no tardaron en darse cuenta de que algo le pasaba. Mientras tanto, Anuar aconsejaba a su amigo: «¿Pero es tu novia? ¿Es tu madre? ¿Qué más le da que tú te lleves con Marta o no y por qué te pide explicaciones? Contigo tiene una fijación que no es normal», le decía el concursante a Yulen.

Por la noche, Anabel rompía a llorar delante de su compañero: «Anabel no existe. Si tú eres mi uña y yo soy tu carne, no entiendo que en todo el día no digas dónde está Anabel», le decía. Mientras que Yulen intentaba hacerla entrar en razón: «Has escuchado una parte, has montado una película y me has puesto como el malo».

Tras esa conversación, los concursantes no llegaron a ningún entendimiento, pues Anabel seguía en sus trece: «Que yo sea real contigo, que entregue no mi mano, si no el brazo, el cuerpo, el corazón… Todo. Y al final acabe yo como que a ti se te había dicho que esta persona era una villana y que tuvieras cuidado con ella», decía la concursante.