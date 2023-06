«Soy falofólico»: Pablo confiesa en ‘First Dates’ su problema sexual

El pasado jueves 29 de junio hemos podido disfrutar de un nuevo programa de First Dates en Cuatro. Por lo tanto, hemos tenido la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue Pablo.

El joven reconoció que, a pesar de que le encantaba su estética, tenía muchísimos complejos. De ahí que se haya hecho un gran número de retoques estéticos. En cuanto al amor, Pablo confesó no haber tenido relaciones de más de tres meses. Además, contó que una mujer de Murcia le dijo que iba a sufrir “la maldición de los guapos”: “Vas a tener muchos, pero ninguno se va a quedar”.

Su cita para esa noche fue Dimitri, que se definía como un apasionado de la forma. Nada más ver a Pablo, se fijó muchísimo en su espectacular maquillaje. Por si fuera poco, quiso saber cuánto tiempo llevaba su cita en Madrid, y él le ha confesado que tan solo unos meses, pero le estaba pareciendo “una locura”. Dimitri le dio la razón, diciendo que la capital de España era nada más y nada menos que un “desacato total”. “Con que no me digan maricón 50 veces cuando salgo a la calle, me vale”, espetó Pablo.

Le está gustando tanto Madrid que Pablo ha reconocido que “a Murcia no vuelvo ni loco”, confesando que ha madurado más en estos meses que en toda su vida. En cuanto al ámbito musical, el comensal hizo la siguiente pregunta a Dimitri: “¿Lola Índigo o Bad Gyal?”. La respuesta no tardó en llegar: “Bad Gyal, es la reina”. Su cita ha respirado: “Era por levantarme e irme”.

En cuanto al sexo, Pablo reconoció que estaba ligando lo mismo en Madrid que en Murcia, puesto que estaba empezando a “coger asco a los penes”: “He visto tantos por Grindr…” Dimitri no ha tardado en hacer una advertencia a su cita, aconsejándole que no cayera en la “falofobia, miedo a los penes”. Echándose las manos a la cara, Pablo exclamó: “¡Soy falofóbico!”.

Los dos pasaron al reservado y se mostraron realmente tímidos, puesto que sus respectivas abuelas iban a ver su cita. En la decisión final de First Dates, tanto Pablo como Dimitri tuvieron claro que entre ellos no había surgido la chispa del amor. A pesar de todo, estuvieron de acuerdo en ser amigos ya que se lo habían pasado muy bien juntos. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!