‘First Dates’: Jaume deja en shock a su cita por su opinión sobre Valencia y Alicante

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Un encuentro donde pudimos conocer a solteros como Jaume, un hombre al que no le gustan las grandes aglomeraciones, le gusta vivir en su pueblo de 10 habitantes y tener una vida sencilla. De hecho, es tan protector de su vida privada que ha asegurado que le molesta hasta que el cartero invada su hogar.

Su cita de la noche fue Yolanda, una mujer que necesita dejar todo el sufrimiento que ha padecido a lo largo de su vida y comenzar a vivir. Al verla, el soltero ha sentido que no era tan alta como le gustaría, pero que estaban a la altura. Pero, fue a lo largo de la velada cuando comenzaron a surgir los problemas, al menos para el mallorquín.

Jaume, sobre la gente de Valencia y Alicante en #FirstDates6J: “El tema tetes y titos, me repugna”https://t.co/xrgI8s3v2P — First Dates (@firstdates_tv) June 6, 2023

Uno de los principales inconvenientes para Jaume fue el idioma. No le ha gustado mucho saber que Yolanda era de Alicante porque busca a alguien que hable en catalán. Para el soltero, las localidades de Valencia y Castellón le traen a la mente palabras muy poco gratas. “Tetas, titos, bro… y eso me repugna”, admitió sin ningún tipo de filtro.

El chonismo es algo con lo que no puede y, por su actitud, todo indicaba que estaba encasillando a su cita en ello sin apenas conocerla. “El castellano no es mi lengua y me siento incómodo hablándolo”, destacó. Además, otro problema que se encontró fue el de la alergia de Yolanda con los perros. “Yo tengo dos perros y uno duerme conmigo”, afirmó.

Cuando la comensal le contó la historia de su vida, Jaume no pudo evitar señalar que le parecía una guerrera porque está criando ella sola a sus tres hijos. Sin embargo, el momento de la decisión final de First Dates llegó. Para Yolanda la cita había ido genial en todo momento, por lo que aceptó tener una segunda velada con Jaume. Él, por su parte, enumeró los motivos por lo que no eran compatibles. «La alergia, el idioma, la distancia… Una pena», sentenció.