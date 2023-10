Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó de la mano de un nuevo programa. El popular show de citas de Carlos Sobera continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar a su media naranja. Una travesía donde los espectadores pudieron ser testigos de citas tan peculiares como la de Tanya y Andrés.

Podría decirse que la elección del equipo de First Dates ha sido de lo más acertada, pues los comensales tenían casi todo en común. Ambos señalaron ser unos grandes amantes de la hípica y los caballos a sus 37 años. Sin embargo, hubo algo esencial que al participante no le ha gustado nada de su acompañante, su físico.

Las chicas rubias, con pelo largo y rizado y con ropa brilli-brilli no son nada del agrado de Andrés. Una cualidad en contra de Tanya, pero no la única. Por su parte, la soltera estaba encantada con él, algo que hizo saber. «Ay, que he encontrado a mi vaquero, qué fuerte, ay no me lo puedo creer, se ha cumplido», dijo emocionada.

Cuando Andrés escuchó las palabras de la comensal, en privado, se quedó sin palabras. «Madre mía, dios me libre», señaló mientras se santiguaba. Asimismo, durante la velada, el comensal no daba crédito con lo que le contaba Tanya de su perro. «Sabe bailar, sabe hacer un montón de trucos y canta», afirmó ella. «Mi perro canta siguiendo la nota», agregó.

Tras ello, la soltera se ha ofrecido a cantarle algo a Andrés. Una propuesta que el joven le ha rechazado sin pensarlo. «No quiero escucharte cantar ni a ti ni a nadie», manifestó. «Tú come, come», agregó. Al final de la velada, y como era de esperar, Andrés no quiso repetir cita con Tanya. Una negativa por la que se ha excusado afirmando que es «una mujer muy imponente y yo busco algo más de estar por casa».