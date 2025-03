First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este proyecto cuenta con un equipo verdaderamente sorprendente y espectacular. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado 27 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores conocieron a Alejandro, un creador de contenido de 38 años que llegaba desde Tarragona. Entre otras tantas cuestiones, dejó completamente descolocado a Carlos Sobera con una inesperada confesión: «Me he dedicado siempre a estudiar lo paranormal». El presentador de First Dates, como no podía ser de otra manera, quiso saber más sobre este asunto: «¿Has tenido alguna experiencia paranormal?».

El soltero no tardó en responder: «Tuve un ataque demoníaco en Andorra, una entidad oscura. No vi al demonio, pero sé que era uno porque me agarró todo el cuerpo». Y añadió: «Me tuvo en la cama durante diez minutos con mi ex delante. Me petó la cabeza». Carlos Sobera no daba crédito a lo que estaba escuchando: «¿Esto pasó de verdad? ¿No me vacilas?». Alejandro fue completamente sincero con él: «Esto es real. Del miedo que pasé, me eché a llorar del miedo porque no me podía mover. Salimos los dos corriendo. Se quedó la abuela, que tuvo luego una posesión». A pesar de su gran afición por lo paranormal, el comensal reconoció que no era algo que había afectado a sus relaciones sentimentales. Aun así, hasta el momento, no había tenido la oportunidad de encontrar a la mujer de su vida. Por lo tanto, quiso confiar en First Dates para buscar a la persona perfecta para él.

Su cita para esa noche era Paula, una estudiante de psicología de 28 años que llegaba desde Castellón. Entre otras cuestiones, se definió como una mujer algo tímida y vergonzosa: «De pequeña siempre he tenido complejo de mí misma». La primera impresión del soltero fue excepcional, mientras que ella se llevó un buen chasco al conocer a Alejandro.

«¿De verdad no tienes tiempo para ponerte una camisa o unos chinitos, algo casual? No, la camiseta del gym con unos vaqueros y la gorra para atrás… No», comenzó diciendo la soltera ante las cámaras del equipo del programa. Por si fuera poco, fue más allá: «Además, para mí diez años de diferencia es un problema porque tiene la edad de mi hermano y no quiero salir con mi hermano».

Instantes más tarde, Carlos Sobera acompañó a los comensales hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando se sinceraron sobre sus profesiones y Alejandro sacó a relucir su pasión por lo paranormal. Algo que sorprendió a la soltera: «A mí también me gusta, me considero un poco bruja porque me gusta todo lo del esoterismo».

A pesar de tener eso en común, parece que no fue del todo suficiente. Y todo porque Paula se quedó verdaderamente sorprendida al descubrir que su cita tan solo llevaba cinco meses soltero. «¿Cómo vas a venir a un programa a buscar al amor de tu vida si hace cinco meses lo has dejado con tu pareja de seis años? Es un poco pronto», aseguró.

Para la soltera era esencial que su pareja fuese un aficionado a la lectura. El catalán aseguró serlo, pero su mentira salió a la luz cuando era absolutamente incapaz de nombrar a sus escritores favoritos. Algo que indignó a Paula: «De cultura general tienes cero». En la decisión final, Alejandro se mostró interesado en tener una segunda cita con la soltera. Ella, en cambio, le rechazó tras confesar que «no era su tipo».