Las puertas del restaurante del amor más conocido de la televisión se han vuelto a abrir. First Dates continúa su travesía en Cuatro y, recientemente, los espectadores han sido testigos de citas tan particulares como la protagonizada por Vicente y Consuelo. La soltera, de 71 años, es una administrativa jubilada originaria de Madrid que llegó al local muy ilusionada y con el objetivo de encontrar a un compañero de vida. Tras el fallecimiento de su marido, hace 6 años, no ha podido lograr enamorarse de nadie más. Y es que, le ha sido imposible encontrar a un hombre «fiel, cariñoso, que le guste mucho viajar y los animales».

Ante ello, la organización del programa le presentó a Vicente, de 72 años. El consultor jubilado, también de Madrid, acudió al programa de Carlos Sobera por segunda vez. En su primera aparición en el formato no tuvo mucha suerte con su cita. Por ello, ahora, ha querido volver a intentarlo. Una decisión muy acertada, pues ambos solteros mostraron su agrado tras conocerse. «Tiene unos ojos bonitos y tiene una cara agradable», comentó él al verla. «Es una persona normal que tiene unas facciones normales, bien», opinó ella en uno de los totales. De esta manea, la pareja aceptó seguir conociéndose y se trasladó hasta su mesa en el restaurante.

Sin embargo, poco tardaron en llegar las sorpresas. Vicente estaba de cumpleaños y el equipo de First Dates quiso felicitarlo. «Muchas felicidades», le dijo Consuelo con una gran sonrisa. Pero, aunque la velada comenzaba con la mejor de las intenciones, poco tardaría en complicarse. ¿El motivo? El soltero no paraba de hablar de su ex mujer.

«Estamos separados desde el año 2005 aunque no hemos llegado a firmar el divorcio. Algunas veces me acuerdo de ella y no se me va a olvidar en mi vida. Nos separamos porque yo fui casi una cabra loca y ella parece que perdió la confianza en mí», le contó el comensal. El participante, a pesar de los 20 años transcurridos, seguía teniendo muy presente a su ex mujer y no consideraba que nadie más pudiera hacerle sombra.

«Dice que no la va a olvidar nunca, lo pone muy tajante», comentaba la participante en privado. Asimismo, entre tema y tema, Vicente no podía evitar comparar a la soltera con su ex mujer. Una situación que se presenció cuando ella le contó que no era muy fan del baile. «Mi señora, mi esposa, sí que era muy bailona y llevaba la música en el cuerpo. Tenía gracia y sal para comportar y divertirse», dijo él.

«El problema es que él se sigue acordando de su ex, se acuerda mucho», comentaba la soltera. Posteriormente, el programa y el azar le propuso a los participantes a hablar de política. «Soy antipolítica. Me gustaría que todos los políticos se juntaran e hicieran algo por España. Que todos pusieran el bien que saben para ayudarnos», señaló Consuelo.

«Perdona que te diga, pero eso lo hacía Franco y estos no lo hacen. A ver, es verdad lo de la guerra y que fue un dictador, pero a partir del 58 fue una dictablanda no fue una dictadura», opinó Vicente. Una respuesta que no le hizo nada de gracia a la comensal. «Lo mismo le gusta Franco, pues a mí no me gusta nada», sentenció ella.

Consuelo, a Vicente en ‘First Dates’: «Echas de menos a tu ex mujer»

Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, Vicente sí quiso seguir conociendo a Consuelo en un segundo encuentro. Sin embargo, ella no opinaba lo mismo de él. La participante alegó que no había sentido la chispa que le hubiera gustado sentir con él. «Y creo que echas de menos a tu ex mujer, te acuerdas mucho de ella y que no la vas a olvidar. Eso me echa para atrás», sentenció. Una decisión que él tuvo que aceptar.