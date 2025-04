Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a ayudar en lo que sea a sus participantes. Y es que, tras nueve años en la pequeña pantalla, no es de extrañar que el formato haya obtenido mucha relevancia entre el público. Por ello, cada vez son más las personas que se animan a vivir la experiencia de primera mano. Una situación que pudimos presenciar, la pasada noche del 24 de abril, con Yinaris. La modelo colombiana llegó al formato con las ideas muy claras de lo que quiere en su vida. Y es que, no está dispuesta a perder el tiempo. Por ello, nada más llegar se acercó a Matías Roure, el barman del local, para intentar llamar su atención.

Tras ser rechazada por el trabajador de First Dates, la participante conoció a Yoan, su cita de la noche. «Qué chica tan sexy», comentó el informático colombiano al conocer a su cita. Pero la atracción entre ambos fue mutua desde el primer momento. Eso sí, la soltera manifestó ser muy exigente y no pudo evitar considerar que el chico era «un angelito». Pues, al parecer, la joven dejó claro que tiene predilección por los «hombres malos». Pero, a pesar de ello, ambos aceptaron seguir conociéndose en la mesa del restaurante.

Con el objetivo de conocerse mejor, los comensales comenzaron a hablar de diversos temas. Un intercambio de palabras donde no faltaron sus preferencias sexuales. De esta manera, la colombiana le contó a su cita que ha hecho un trío y que ha mantenido relaciones sexuales en todo tipo de lugares. Por su parte, el informático le confesó que su mayor fantasía sexual era hacerlo con dos mujeres disfrazadas de enfermera y colegiala en un hotel.

Un deseo que a Yinaris se le quedó corto. «Pensé que me iba a decir una fantasía más loca», admitió ella al equipo de Cuatro. Pero, lo que jamás se imaginó el participante fue la fantasía sexual de su cita. «Yo quiero estar con cinco hombres, porque siento que dos no me aguantan y con cinco quiero ver si quedo cansada», comentó la modelo.

Unas palabras que dejaron estupefacto a Yoan. Pues, su cara fue un vivo reflejo de ello. Sin embargo, su reacción no le hizo nada de gracia a la colombiana. Y es que, verlo tan asombrado le hizo pensar que él no tenía la potencia sexual que buscaba. «Soy muy caliente y estoy segura de que no me vas a aguantar, por eso pido a cinco hombres», le explicó ella.

Yinaris en ‘First Dates’: «Me ha faltado que sea más malo»

Tras ello, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado de First Dates. Un encuentro donde el comensal se animó a besar a su cita. Pero, fue precisamente este gesto el que se convirtió en el detonante de Yinaris. «Todo iba bien hasta el reservado. Es un bebé, no me gustaron los besos, no los sentí», confesó en uno de los totales.

Además, el hecho de que no pagase la cuenta tampoco le gustó. «Quedó confirmado que no es caballeroso», dijo. Por ello, en la decisión final del programa, y aunque Yoan sí quiso seguir conociéndola en una segunda velada, Yinaris lo tuvo claro. «Eres muy guapo, pero necesito un hombre más picante y ardiente. Me ha faltado que sea más malo, es un angelito y yo quiero un malote», sentenció.