First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este formato cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 23 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, pudieron conocer a Xiomara, una modelo de 35 años natural de República Dominicana, que no tardó en definirse de la siguiente manera: «Soy bastante valiente y extrovertida. Me puedo enfrentar a casi cualquier situación. Tengo bastante cabeza para saber en qué mundo estoy y en qué mundo vivo». Tras una carrera exitosa en las pasarelas, ahora estaba en una etapa repleta de cambios.

El objetivo de la soltera no era otro que conocer a un hombre simpático, sincero, honesto y educado: «¿Es mucho pedir?», preguntó. Su cita para esa noche era Ángel, un entrenador personal de 36 años que llegaba desde Barcelona. Fue entonces cuando confesó que no había tenido muy buenas experiencias en el amor: «He tenido solo dos relaciones serias». Y añadió: «No descarto el amor, pero un 99,99% es todo mentira». La primera impresión de ambos no fue, ni mucho menos, la mejor: «Físicamente, si la miro de cara para abajo, me gusta, pero de cara para arriba, no. Me fijo en el culo, pero si la cara no me atrae…», reconoció Ángel ante las cámaras del equipo de First Dates. Xiomara tampoco se quedaba atrás a la hora de explicar qué le había parecido, a priori, su cita: «Al principio no me ha gustado, pero he querido darle una oportunidad».

Pero esa decisión duró poco, y todo por la reacción del soltero al preguntarle por sus ojos: «Tienes los ojos muy claros. ¿Son tuyos?», preguntó. Ella respondió: «Son lentillas». Él fue más allá: «¿Y por qué te lo pones?», insistió. Xiomara trató de explicarlo: «Por variar un poco». Pero, en realidad, se sintió incómoda con esa reacción: «Me quería ir desde el minuto uno», confesó al equipo.

Poco después, se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. El soltero intentó romper el hielo con una broma pero, lejos de conseguir su cometido, hizo que Xiomara se sintiera aún más incómoda. «Me voy a dormir aquí», alcanzó a decir. Carlos Sobera se pronunció: «Ni se te ocurra. Venimos Matías y yo y te sacudimos. Vamos, hombre… Dormirse con una mujer así».

Al hablar de las relaciones sentimentales que han tenido en el pasado, Ángel volvió a meter la pata con su cita al hacerle una pregunta sobre su pecho: «No son naturales, ¿no?». Xiomara empezaba a perder la paciencia: «En la vida me había encontrado con una persona que, de entrada, fuera tan maleducada».

Pero todo fue más allá cuando el soltero tiró de sinceridad a la hora de hacer este comentario: «Una decepción total la cita». Xiomara acabó estallando como nunca: «La verdad es que es un poco ridícula la cita. Se trata de hablar de amor, pero has venido con una actitud irrespetuosa». Y añadió: «Me parece muy agresiva la forma en la que te has expresado, porque creo que no eres Brad Pitt. Encima tienes defectos. ¿Eso que tienes en la frente, qué es?».

El soltero arremetió contra Xiomara: «Tú eres una maleducada. Te faltan valores. Yo no miro a nadie por encima del hombro. Vas como una diva». El equipo de First Dates, al ser consciente de que ese encuentro no iba a llegar a buen puerto, pidió a Carlos Sobera que interviniese de inmediato. Ángel se dirigió a él: «Me ha faltado el respeto sobre mi acné», mientras ella iba más allá: «No ha habido ni química ni respeto».

De esta manera, el presentador de First Dates optó por poner punto y final al encuentro entre Ángel y Xiomara: «No hay empatía entre vosotros dos. Es una relación imposible y lo estáis pasando fatal. Pero no tiene por qué ser un suplicio». Acto seguido, los solteros se marcharon del restaurante más famoso de la televisión. «Me ha molestado todo de él. Es una persona completamente insoportable», sentenció Xiomara.