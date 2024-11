Las puertas del restaurante más famoso de la televisión han vuelto a abrirse con el objetivo de recibir a sus nuevos solteros. First Dates continúa conquistando a la audiencia de Cuatro con las curiosas citas que tienen lugar en el popular restaurante del amor. Una velada donde, recientemente, pudimos conocer a participantes como Zoraida. La soltera, de 29 años, es una peluquera que reside en Madrid y que anda en busca de un nuevo amor. Decidió presentarse al programa para comprobar si llegaba a sentir un flechazo por alguien, y así fue. Eso sí, lo que la joven no se imaginaba era que ese flechazo sería por el mismísimo presentador del formato.

Zoraida fue recibida por Carlos Sobera, quien la esperaba a la puerta del local. «Si estuviera soltero, yo me venía por a por él. Me gusta. Es mi amor platónico», confesó al equipo de cámaras. Mientras esperaba a su cita, la soltera se puso a hablar de diversos temas con el comunicador. «He estado siete años de relación. He sido muy feliz, muy querida. Pero la cosa no funcionó. Al principio todo bien pero ahora estoy soltera», le explicó. De esta manera, la participante le contó que busca un hombre generoso, que tenga iniciativa y, a ser posible, que sea calvo.

Fue entonces cuando llegó Javier, un inspector de la ITV, de 40 años. El soltero acudió al programa para poder encontrar a su media naranja. Eso sí, solicitó que la mujer en cuestión fuese más joven que él, pues así puede «formar un futuro y lo que venga», ya sea tener un hijo o casarse. Por ello, cuando vio a su cita, no pudo evitar quedar asombrado.

«Menuda mujer potente», señaló. Sin embargo, Zoraida no tuvo la misma impresión de él. La joven confesó que prefería un hombre más fuerte y «que se note que hace deporte». Aún así, ambos aceptaron trasladarse hasta la mesa del restaurante para poder conocerse mejor.

Debido a que Javier no logró conquistarla a primera vista, la soltera se mostró bastante calmada. Pero, el participante, por su parte, sí se encontraba nervioso. «Yo creo que le impongo. No paraba de temblar. Pobrecito», comentó ella en uno de los totales.

Zoraida en First Dates: «No me gusta, no me atrae»

Posteriormente, los solteros se trasladaron hasta el reservado de First Dates. Allí, se animaron a jugar al rasca del amor. Un intercambio de preguntas y respuestas donde la soltera le preguntó a su cita por su «talento sensual». Los nervios de Javier aumentaron considerablemente, tanto, que comenzó a balbucear. El participante no logró responder con claridad a la pregunta.

Por ello, decepcionada, Zoraida no reveló cuál era su talento. «No me gusta. No me atrae», dijo la peluquera. La velada fue transcurriendo, pero la joven no pudo evitar mostrarse distante. «Yo creo que he dado todo de mí para que ella estuviera a gusto. Yo al final me he sentido bien», señaló el comensal.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. Javier confesó que le gustaría tener una segunda cita con Zoraida porque apenas han tenido tiempo de conocerse bien. Pero, ella, por su parte, se negó. La soltera le explicó que no era su prototipo de chico. «Prefiero ser sincera contigo y no hacerte ilusión», sentenciaba.