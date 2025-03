First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 12 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, los espectadores pudieron conocer a Renato, un italiano de 57 años que, desde hace un tiempo, reside en Valencia: «Quiero una mujer porque son más cariñosas, porque los hombres ponen mucho los cuernos», comentó a su llegada al programa. Y añadió: «Me gustaría una mujer que la mirara por la calle todo el mundo, como a mí». No es su primera experiencia en First Dates. En su día pidió conocer a un hombre y, ahora, una mujer.

Su cita para esa noche fue Ivanna, una soltera de 52 años que llegaba desde Las Palmas de Gran Canaria con muchas ganas de encontrar a su media naranja. «Soy una mujer transgénero y decidí no operarme. Necesito sentir que soy una mujer latina, una mujer explosiva», comentó al equipo de First Dates. La primera impresión de la canaria no fue la que se esperaba, ni mucho menos. ¡Quedó horrorizada al conocer a Renato! «Madre mía, ¿qué es esto? ¿De dónde salió este personaje? No me esperaba algo así». Lejos de que todo quede ahí, la soltera quiso sincerarse aún más: «Me parece una persona mayor para lo que yo estoy buscando». Renato, por su parte, también opinó sobre Ivanna tras conocerla: «Las latinas me gusta porque son muy atrevidas y lo hacen muy bien. Tiene un cuerpazo que tú flipas, solo mirándolo». Además, opinó sobre su aspecto físico: «Debería modernizarse más con los colorines y el corte».

Lejos de que todo quede ahí, el italiano afincado en Valencia quiso añadir algo más: «Tiene un pecho y un culo estupendo, y una boca más grande que la mía. No puedo imaginar lo que podemos hacer juntos. Espectacular». Todo ello mientras Ivanna continuaba impactada con su cita: «Estéticamente, sus tatuajes son horribles… Además, la cara la tiene hecha un Cristo».

La cita siguió su curso cuando, en un momento dado, Renato no dudó un solo segundo en intentar sorprender a Ivanna con un baile. Lejos de lograr su cometido, consiguió todo lo contrario: «Lo defino superridículo y antiguo», alcanzó a decir la canaria, y añadió: «No tenía nada que ver la coreografía con lo que bailaba. Muy antiguo y viejo, se parecía un poco a él», espetó.

La soltera tenía cada vez más claro que no tenía absolutamente nada que ver con el comensal. Él, por su parte, estaba verdaderamente fascinado con Ivanna. De ahí que, en la decisión final de First Dates, él quisiese tener una segunda cita con ella: «Podemos descubrir muchas cosas, es una persona maravillosa y verdadera».

La canaria, por su parte, no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más sincera y honesta con el italiano: «No me gustaría tener una segunda cita con Renato. Soy una persona que me baso mucho en la imagen y físicamente no me has atraído. Busco alguien más joven que yo». A pesar de los esfuerzos del equipo del programa, ¡el amor no triunfó!