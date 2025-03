Las puertas del restaurante de First Dates se ha vuelto a abrir para recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos televisivos más acertados para encontrar el amor. De hecho, cada vez son más los participantes que se suman a la aventura de Cuatro. De esta manera, el pasado miércoles, 12 de marzo, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Samuel. El participante, de 36 años, es originario de La Coruña y trabaja como camionero. De hecho, le apasiona el mundo del motor y se autodefine como «el rey de la carretera». El participante acudió al programa con el objetivo de encontrar a una mujer con la que compartir numerosos momentos de su día a día.

«Soy golfillo si estoy soltero, pero si estoy con pareja, respeto», le contó a Carlos Sobera, presentador del formato, minutos antes de aparecer su cita. Tras ello, la organización del programa le presentó a Patricia. La soltera, de 29 años, es originaria de Vigo. «Tengo una niña de seis años y me he apuntado a First Dates porque, como tenga una decepción amorosa más, me meto en un convento», señaló la participante en su presentación. Así pues, mientras Samuel se quedó deslumbrado con su cita nada más conocerla, la joven no pudo opinar lo mismo. «No me gusta su pelo, su cara… no me atrae nada de él. Me esperaba otro prototipo, más pijo», comentó ella en uno de los totales.

A pesar de ello, los solteros aceptaron seguir conociéndose y se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. Sin embargo, la conversación no fluía entre los comensales. Pero, uno de los temas que quisieron tratar fue el relacionado con el tipo de relación que están buscando. «Soy de los pocos que buscan lo que nuestros padres hicieron, de buscar la pareja con la que compartir el resto de tu vida», le comentó Samuel a su cita.

Sin embargo, por mucho que Patricia trataba de simpatizar con él de alguna manera, fue imposible. «No estoy en ese punto. Antiguamente, se aguantaban muchas cosas y hoy en día las mujeres no aguantan lo que aguantaban», le dijo. Pero, a pesar de ver que no compartían muchas similitudes en común, el soltero le propuso una inesperada aventura a Patricia.

«Tengo una locura en mente, que es coger una caravana y darme la vuelta a España», le dijo. De esta manera, el soltero le contó que buscaba a una mujer con la que vivir esta experiencia. Pero, Patricia, por su parte, no sabía como reaccionar al respecto. «Me gustan las locuras, pero dar la vuelta a España en caravana no es una locura tampoco», opinó entre risas.

La decisión final de ‘First Dates’

«La carretera y el mar son mi vida. Trabajo de camionero y me encanta pescar», afirmó el comensal. Pero, la soltera tampoco compartía sus hobbies. «No me veo pescando, no me gusta la pesca, no es una afición que me atraiga y me parece muy aburrida», apuntó la operaria, para decepción de su cita.

Al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro. Samuel sí quiso seguir conociendo a Patricia en una segunda cita. «Me ha parecido alegre, guapa y vive cerca», comentó él. Sin embargo, Patricia no opinó lo mismo. «Físicamente, no es mi prototipo», sentenció.