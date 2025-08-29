Sofía Suescun y Kiko Jiménez preocupan a sus seguidores: «Casi nos cuesta la vida»

Hace tan solo unos días, Sofía Suescun y Kiko Jiménez estuvieron en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad de la navarra con el influencer Juan Faro. A pesar del complicado momento que estaban atravesando, la pareja ha tomado la decisión de hacer las maletas para poner rumbo a Tailandia y, de esta manera, disfrutar de unas románticas vacaciones. Lo que ninguno de los dos esperaba es que iban a hacer frente a una situación verdaderamente inesperada, a la par que crítica. A través de sus perfiles en la red social Instagram, tanto Kiko Jiménez como Sofía Suescun han compartido los diversos planes que han hecho durante sus vacaciones: desde masajes hasta snorkel, pasando por cenas en lugares idílicos y hasta excursiones. De hecho, en una de estas actividades, han sufrido un percance que han querido hacer público en sus redes sociales: «Ha sido una mañana un poco accidentada», comentó el andaluz en sus historias de Instagram.

«Hemos ido por la selva buscando playas secretas y han aparecido de repente dos perros, bastante agresivos», continuó explicando Kiko Jiménez. Y añadió: «Me han perseguido y me he tenido que subir a un árbol, acojonado». Una auténtica aventura que les hizo temerse lo peor pero, por fortuna, lograron su objetivo de terminar la ruta sin ningún tipo de problema: «Hemos podido llegar a la playa, aunque casi nos cueste la vida», concluyó. Lejos de que todo quede ahí, Sofía Suescun quiso compartir un antes y después de esta aventura: «Nos vamos en busca de la playa más recóndita de la isla. Deseadnos suerte», comenzó diciendo, minutos antes de sufrir ese repentino ataque que podría haber tenido graves consecuencias. Poco después, compartió una imagen con la que comentaba a sus seguidores que estaban «vivos de milagro». Tumbada en la arena, confirmaba que habían logrado su cometido de llegar a la «playa secreta».

Sofía Suescun supera un nuevo reto en Tailandia: «El miedo se apoderó de mí»

Durante sus vacaciones románticas, tanto el andaluz como la navarra están disfrutando de aventuras verdaderamente impresionantes. Un claro ejemplo lo encontramos en su escapada a la isla de Koh Tao, donde Sofía tuvo la oportunidad de superar uno de sus mayores miedos. ¿A qué nos referimos? A bucear en las profundidades del océano.

«Por un momento quise rendirme, el miedo se apoderó de mí pero no lo consiguió. Y entonces ocurrió esto…», comentó la influencer en una publicación en la red social de Instagram, junto al vídeo en el que se podía ver cómo practicaba esta actividad. «Que el miedo no te detenga… Nunca sabes qué puede esperarte», expresó. ¡Espectacular!

Es más que evidente que, a pesar de los rumores de distanciamiento y de ruptura, la pareja está viviendo unos días de ensueño. Parece ser que, después de todo, este duro bache podría haber quedado atrás, ya que ambos se están mostrando muy cariñosos en todo momento. ¿Será así? ¡Solamente el tiempo lo dirá!