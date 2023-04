Shakira, premiada por Billboard a “Mujer Latina del Año”

Shakira continúa cosechando nuevos éxitos en su imparable carrera. Esta semana se ha conocido que la artista colombiana será premiada por Billboard como Mujer del Año durante el primer evento “Mujeres latinas en la música”, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el auditorio Watsco de Miami.

Presentados por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, estos premios tienen como objetivo celebrar a las artistas latinas que trabajan por un cambio positivo que traiga inclusión en la industria de la música. Un cambio que gracias a artistas como Karol G, Rosalía o Shakira, cada vez es más evidente.

“Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal”, señala Leila Cobo, directora de contenido de Billboard Latino.

This is such an honor, thank you so much! See you guys May 6th 💜@billboard @billboardlatin pic.twitter.com/F3ywT1zdYE

— Shakira (@shakira) April 25, 2023