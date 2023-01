Shakira: el coautor de su session con Bizarrap desvela cómo compusieron la letra

La BZRP Music Sessions #53 sigue dando que hablar. Una semana después, la canción donde Shakira y Bizarrap unen fuerzas no ha perdido fuerza, pues desde su lanzamiento, no se habla de otra cosa, y en consecuencia, las reproducciones no dejan de aumentar.

Tras su lanzamiento, la session de Shakira y Bizarrap se coronó como en el primer fenómeno de 2023 en las redes sociales. Con un mayoritario apoyo masivo a la artista de Barranquilla, el vídeo en YouTube ya acumula la friolera cifra de más de 142 millones de reproducciones.

Ahora Keityn, el compositor que trabajó codo con codo con Shakira y Bizarrap en la composición de la letra de esta canción, ha hablado sobre ello en una entrevista para el canal MoluscoTV. “La letra fue de Shakira y mía”, comienza diciendo.

“Ella me dijo: ‘quiero esto, esto’, y pin salió sola. Ella tenía claro que quería que la canción tuviera su sello personal. Llegó con una lista de todas las cosas que quería decir, así que fuimos con todo”, añade, antes de explicar que viajó hasta Barcelona para trabajar juntos en la letra.

“Nos demoramos mucho escribiendo esto, entre dos y tres semanas. Estuve tres días allí y luego continuamos por teléfono”, explica Keityn, quien también trabajó mano a mano con Shakira para componer la letra de Te Felicito y Monotonía, canciones que tal y como él mismo ha revelado, fueron compuestas antes de que se terminase la relación.

«Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Ella quería ir con despecho, desde que sacamos Monotonía», añade. «Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas… Cambiamos los versos varias veces», explica el joven compositor, asegurando que no querían pasarse.

«Tuvimos que cambiarla para ser mas meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave. Shakira está muy contenta con el resultado. No esperábamos esta aceptación”, añade, tras haber alcanzado lo más alto del Top Global de Spotify.